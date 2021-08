COVID-19: Muere otro menor de edad en Nuevo León

Un menor de edad que padecía COVID-19 perdió la vida, informó la Secretaría de Salud de Nuevo León, entidad en la que se suman hasta el día de hoy 51 defunciones de personas entre los 0 y 18 años de edad. Asimismo se han contagiado 10 mil 17.

El funcionario informó que el niño de dos años no tenía ninguna enfermedad de base.

El niño no tenía asma, no tenía cáncer, no tenía alguna enfermedad agregada, un niño sano, de dos años de edad