Se agrava en Morelos crisis de feminicidios

En lo que va del año —con corte al mes de octubre— en el estado de Morelos se registró un incremento del 22.7 por ciento en la incidencia de feminicidios, ya que en los primeros diez meses del 2021 se abrieron 22 carpetas de investigación, cifra que llegó a 27 en el mismo periodo de este 2022.

La cifra de feminicidios reconocidos oficialmente hasta octubre de este año ya superó al total de crímenes de este tipo registrados en todo el 2021, que fue de 23.

Estas cifras colocan a Morelos en el tercer lugar en tasa de feminicidios, con 2.5 delitos de esta naturaleza por cada 100 mil mujeres, más del doble de la media nacional, que es de 1.1.

Sin embargo, la cifra puede ser mucho mayor, ya que colectivos feministas de la entidad, a través del movimiento “No más encubrimientos”, contabilizan 87 casos en lo que va del año.

Esta cifra es muy cercana a la que maneja la diputada local de Morena, María Paola Cruz Torres, que es de 90.

Al respecto, Cielo Reyes Castillo, presidenta de la organización Estrellita Azul, lamentó que no haya voluntad para tipificar adecuadamente las agresiones que sufren las mujeres.

La luchadora social dijo a La Razón que el pasado 17 de noviembre recibieron la empatía de la Cámara de diputados federal, la cual exhortó al Congreso local destituir al fiscal de la entidad, pero no hay apoyo de las autoridades de Morelos “ni para las víctimas, ni mucho menos para las activistas”.

Cielo Reyes explicó que una de las causas de este problema se debe a que: “Uriel Carmona (el fiscal) no está comprometido a hacer bien las cosas, por eso no avanzamos. Ni siquiera está dispuesto a abrirse al diálogo, nosotras no estamos cerradas”.

La activista adelantó que el próximo viernes se realizará una marcha a las 17:00 horas hacia el Zócalo de Cuernavaca, para exigir nuevamente una respuesta de las autoridades sobre el esclarecimiento de los feminicidios que están pendientes de resolver.

“Debemos entender que cada caso es único, tiene sus propias complejidades. Lo que queremos es ayudar poco a poco al esclarecimiento de cada uno”, mencionó.

Pero el alza en feminicidios es sólo una arista del clima de violencia que se vive en la entidad que gobierna Cuauhtémoc Blanco.

Medios locales digitales calificaron al día de ayer como un “martes rojo” debido a que se registraron al menos diez asesinatos violentos, entre ellos los de tres mujeres.

Cuatro de las víctimas fueron ejecutadas en la ciudad de Cuernavaca, mientras que los cuerpos de dos personas del sexo femenino fueron hallados en un campo de cultivo del municipio de Temoac.

Un hombre fue ultimado en Zacatepec, otro más en Santa Catarina y dos entre Tepoztlán y Jiutepec.