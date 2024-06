Cruzan acusaciones Lemus y Delgadillo, ante los resultados de la elección

Desde las campañas y después de su derrota, lo único que han hecho en Morena es generar violencia en nuestro estado.



No les importa la voluntad de la ciudadanía, se quieren apoderar de Jalisco a la mala, no saben trabajar limpio y no saben perder.



Ni siquiera respetan a las… pic.twitter.com/Dn8UrWyJpO