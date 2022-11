"Con récord de obras transformamos la historia de Veracruz": Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, destacó que durante su administración se ha dedicado por un lado a reconstruir las "perlas de la corrupción ", obras inconclusas de los gobiernos corruptos del pasado, y por el otro a saldar las deudas que le dejaron al estado.

Desde el campo de beisbol de la Unidad Deportiva del municipio de Pánuco, Cuitláhuac García señaló que en lo que va de su administración se han construido 3 mil 900 obras , y de estas 433 centros de salud y algunos hospitales fueron rescatados del abandono. Esta cifra supera en número a las obras de salud realizadas por los exgobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

Para mostrar que poco a poco se ha ido acabando con el abandono y lo que dejaron los gobiernos corruptos , el gobernador Cuitláhuac una serie de fotografías de los centros de salud y hospitales rehabilitados en municipios como Pánuco, Chicontepec, Tantoyuca, Acayucan, Medellín, Coatzacoalcos, Huatusco, de Jesús Carranza, Misantla, Perote, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Zamora.

Asimismo, refirió que en obras de educación, el anterior gobierno reportó "auténticos fraudes", sin embargo, dijo, el daño a los jóvenes fue resarcido y tan sólo en las obras de Educación Superior se invirtieron 475 millones de pesos.

"Es irrefutable que hemos avanzado, sí faltan cosas por hacer, pero nos faltan dos años de gobierno, y si no hubiera llegado la 4T no hubiera comenzado la recuperación de Veracruz, el avance es palpable con obras evidentes"

Por otra parte, el gobernador de Veracruz resaltó que la deuda estatal, que en un principio era superior a los 81 mil millones de pesos, se redujo 17 mil 273 millones de pesos .

Además, remarcó que la inversión pública tuvo un aumento de 190 por ciento, al pasar de 2 mil 527 millones de pesos en 2019 a 8 mil 470 mdp en 2022.

"No podíamos ser iguales y había que hablar con la verdad, a quienes nos antecedieron no sólo nos endeudaron, sino que lo ocultaron la deuda superior a los 81 mil millones de pesos, y esta administración fue requerida para pagar los platos rotos, es decir, por un lado teníamos que reconstruir el estado y por el otro pagar las deudas"

En cuanto a seguridad, Cuitláhuac García explicó que aunque sus opositores no quieren que se difunda la nueva realidad de Veracruz, el estado logró bajar al puesto número 26 a nivel nacional en incidencia delictiva .

Detalló que los secuestros disminuyeron en 88 por ciento, los homicidios dolosos se redujeron 42.5 por ciento y en delitos de alto impacto hubo una baja en 32.4 por ciento.

Y abundó que ahora en Veracruz se actúa con justicia y existe paz gracias a la coordinación entre fuerzas federales y estatales para cubrir el faltante de elementos de seguridad, lo que ha logrado que el estado sea más seguro y a la par más atractivo para los inversionistas .

"Todavía hay quienes no lo quieren reconocer, nuestros opositores no quieren que se difunda la nueva realidad de seguridad en Veracruz porque ellos no pudieron, porque eran parte del problema"