A cuatro años de la creación de la Policía Metropolitana, bajan 61.7% los delitos en el AMG en esta administración

A cuatro años de la creación de la Policía Metropolitana, los delitos han bajado 61.7%, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno Federal, lo que demuestra que el modelo de trabajo se ha consolidado. Durante el acto los alcaldes metropolitanos defendieron y reconocieron el trabajo y pidieron blindar este modelo.

“El número es contundente, 61.7 por ciento menos de incidencia delictiva en cuatro años y estamos midiendo, pedí una presentación especial para esta fecha, los periodos de agosto a julio, es decir, años completos a partir de que inició la operación de la policía metropolitana. Pedí que agregáramos también periodo del último año del gobierno anterior, 61 mil 378 delitos se cometían hace 4 años en la ciudad, aquí están agrupados todos los municipios de la ciudad, hoy se cometen 23 mil 538” informó el Gobernador Enrique Alfaro en el evento de aniversario de esta corporación.

“De 61 mil delitos a 23 mil delitos, ¿son muchos? ¿Es la reducción de delitos que nosotros quisiéramos?, no, a mí me gustaría que fuera ninguno, que fuera cero, pero que, en una ciudad como esta, en la segunda ciudad del país, en cuatro años baje 61 por ciento de la incidencia delictiva para mí es un gran logro del gobierno y es un gran logro sobre todo de los elementos (policías) que están aquí con nosotros”.

Este modelo sufrió debates para conformarse a través de los años, recordó el mandatario, siendo en la actual administración cuando se creó la Policía Metropolitana, dotando de una estructura legal clara, herramientas y con el apoyo al 100 por ciento a la unificación de los salarios para los policías municipales. En su explicación, Alfaro Ramírez sostuvo que en la fallida Fuerza Única fue limitada en su operación y hubo poca comunicación de alcaldes con el gobierno estatal, por lo que, con la voluntad de las y los alcaldes metropolitanos se dio el paso a crear un modelo del que se había propuesto, 11 años atrás, en el Foro Urbano Mundial en Italia en el evento organizado por ONU-Habitad.

Actualmente el Consejo Estatal de Seguridad sesiona todos los días con los niveles estatal, federal y municipal, y por lo menos una vez por semana se reúnen el Gobernador con la y los ediles, donde se refuerzan las estrategias y se comunica de los operativos y refuerzos para actuar contra los delitos que lo necesiten.

En cuatro años, detalló el mandatario, el robo a vehículos disminuyó en 58.1 por ciento, esto conforme al periodo de agosto de 2017 a julio de 2018; en el mismo tiempo el robo a negocios registra el menos 76.6 por ciento; así, el robo a persona con menos 54.6 por ciento; robo a cuentahabientes con menos 71.4 por ciento; robo a casa habitación el menos 71.7 por ciento; robo a bancos menos 56.0 por ciento, y robo a carga pesada menos 63.3 por ciento.

Asimismo, en esta incidencia delictiva de la AMG, los homicidios registran baja en el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019 con menos 33.5 por ciento y menos 6.6 por ciento del mes de agosto de 2017 a julio de 2018.

“Hoy estamos debajo de lo que había en 2018 y hemos tenido en los últimos meses una reducción en niveles que no había habido en el último sexenio, las últimas semanas el trabajo coordinado entre todos, municipios, Estado y federación nos ha permitido atender este tema que tiene un estrecho vínculo con la delincuencia organizada y muchos de estos homicidios tienen relación con la delincuencia organizada y aunque no es el resultado que quisiéramos tampoco podemos permitir que se hable de un mayor número cuando las cifras aquí son innegables, el tema de homicidios no puede haber cifra negra”, puntualizó Alfaro Ramírez.

En lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas, las víctimas localizadas en fosas pasó de 30 personas a 323, en los periodos de agosto de 2017 a julio de 2018 con el actual de 2022 a 2023, situación que calificó el mandatario: “no había trabajo de búsqueda, porque era una agenda que estaba marcada por la estadística y no por el compromiso de encontrar a quienes nos hacen falta, aquí nos la tomamos en serio no estamos cuidando los números”.

En cuanto a víctimas de feminicidio el trabajo es constante y en cuatro años las herramientas y programas han trabajado para disminuir las cifras. Es de recordar que en años anteriores no todos los homicidios de mujeres se analizaban bajo el protocolo de feminicidio “hoy esa es una regla que no se quebranta en este gobierno, cualquier homicidio de una mujer se tiene que investigar bajo el protocolo de feminicidio”.

Se ha ido reduciendo el problema por razones de género luego del aumento que se sufrió durante la pandemia, es decir, en agosto de 2022 a agosto de 2023 se contabilizan 26 caso, en este periodo en los años 2017 a 2018 se registraban 24 casos.

Todas las estrategias de la Policía Metropolitana funcionan al redefinir el concepto de mando único, eliminar las fronteras administrativas, homologar los salarios de los policías, unifica los criterios operativos, se utiliza la tecnología, se cuenta con una sola estrategia, focaliza las acciones se seguridad y se da evaluación constante, informó el coordinador de esta policía Aldo Monjardín.

El funcionario indicó que actualmente el estado de fuerza es de 8 mil 849 elementos distribuidos en nueve municipios metropolitanos, que, en su homologación salarial de 2019 a 2023 se han aumentado más de 157 millones de pesos.

“Cabe mencionar que todo esto es resultado de una comunicación y una relación totalmente clara y sin ningún tapujo con todos mis compañeros, jefes comisarios que están aquí, con los compañeros también de la fiscalía, los fiscales regional y ejecutivo, obviamente el Fiscal General y todos los que, con una voluntad férrea estamos haciendo un trabajo fuerte”, subrayó Monjardín.

Pablo Lemus, alcalde tapatío, reconoció a las y los policías de las distintas comisarias que integran este proyecto de Policía Metropolitana, y se unió al llamado de continuar este modelo a futuro y a seguir fortaleciendo el modelo de seguridad metropolitana con continuidad y visión de futuro, con coordinación de los tres niveles de gobierno, empresarios, universidades, expertos en materia de seguridad y la sociedad.

“Como cualquier otro modelo se tiene que ir ajustando y mejorando como todo en la vida, pero debemos de blindar este modelo y darle certeza futura para que, independientemente de cualquier incidencia política, ocurrencia o lo que sea, como sociedad, como parte de la esfera política del Estado de Jalisco, demos la certeza como de lo que viene para este modelo”, declaró Pablo Lemus.

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, ratificó la continuidad que se le debe dar a esta política y destacó que en las reuniones la agenda política se ha hecho un lado para enfocarse en los temas de seguridad.

“Cuando nos metemos a escuchar los indicativos cada quien agarramos la responsabilidad y ese es el cariño y la responsabilidad que queremos para tener una metrópoli más tranquila, haciendo equipo con las fuerzas federales, con la policía del estado, con las Fiscalía del Estado, con la Fiscalía Federal”, dijo Sergio Chávez.

Alfaro Ramírez, concluyó que para la agenda de 2024, en la Policía Metropolitana se tiene que avanzar el cumplimiento del modelo óptimo de función policial; mejorar las tareas de capacitación orientadas a solución de problemas. Asimismo, se contempla la apertura de la Universidad de la Policía, compromiso del Gobernador dentro la agenda de Cultura de Paz; además de seguir implementado y dotando de herramientas tecnológicas en el Escudo Urbano C5 y en equipamiento a las corporaciones, entre otras acciones que se deben de atender de manera puntual, subrayó.

“Lo que estamos presentando se ha hecho con la participación de muchas mujeres y hombres que han aportado su compromiso para que esto suceda, pero yo quiero hacer el día de hoy un reconocimiento muy especial a la presidenta y a los presidentes municipales de esta ciudad, porque más allá de temas políticos y partidistas estamos unidos aquí para trabajar por el bien de Guadalajara”, expresó Alfaro Ramírez.

En el evento también estuvieron los presidentes municipales de San Pedro Tlaquepaque, Citlalli Amaya; de Ixtlahuacán de los Membrillos, Heriberto García; de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez; Francisco de la Cerda, de Juanacatlán; de El Salto, Ricardo Santillán; y de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora.

