“Vamos con Libia porque queremos que nuestro sistema de salud estatal siga siendo eficiente y no caiga en manos equivocadas, con frecuencia asisto a atenderme porque padezco de una enfermedad renal y el sistema de salud de Guanajuato siempre me proporciona mis medicinas”, dijo Estela Sánchez Razo, simpatizante panista que asistió al encuentro con la precandidata Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En la interacción de Libia con la militancia panista, Julieta Galván, comerciante de Cuerámaro, solicitó más apoyos para las madres solteras y mujeres emprendedoras, “Libia es una mujer ejemplar y yo la considero toda una guerrera, por eso sé que nos apoyará, porque es como nosotras”.

Libia agradeció a la militancia y simpatizantes por el apoyo recibido y se comprometió a que, en este proyecto, las mujeres serán un eje importante ante el interés y participación ciudadana que les caracteriza.

Cuerámaro es parte de un equipo unido que se mueve con el corazón: LIBIA Foto: Especial

“Las mujeres somos fuerza, somos trabajo y somos corazón. Somos las primeras en estar levantando la mano para participar, para aportar. Yo estoy segura de que esta gran fuerza que se siente en Cuerámaro, va a lograr que ganemos el municipio, el estado y las diputaciones, porque eso nos ayudará a construir el proyecto que queremos”.

“Ustedes son parte del mejor equipo, un equipo al que lo mueve el corazón, un equipo que seguirá unido. A mí lo que me mueve es trabajar por un mejor futuro”.

Libia expresó que, en Cuerámaro, el panismo recuperará la confianza de la ciudadanía y que este municipio volverá a pintarse de azul.

“Necesitamos reflexionar sobre qué es lo que la gente nos pide, dónde podemos mejorar para trabajar en recuperar la confianza de la gente, para nuevamente tener lo más valioso que nos ha dado la ciudadanía, que es su confianza”.

La militancia del PAN en Cuerámaro expresó su apoyo a la precandidata Libia, y solicitaron la continuidad de los programas del Sistema de Salud de Guanajuato y más apoyos para mujeres emprendedoras Foto: Especial

La precandidata explicó a la militancia, que la honestidad es una de sus fortalezas, al ser una persona con valores que cree en el trabajo. “A mí nadie me va a sacar nada en la campaña, porque yo siempre me he conducido con honestidad, siempre he actuado como me enseñaron en mi casa, me enseñaron que para llegar a conquistar nuestros sueños había que trabajar duro, pero siempre con la frente en alto”.

