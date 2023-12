Libia Dennise García Muñoz Ledo en cada lugar que visita, toca los corazones de cada vez más militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional.

En la reciente semana visitó los municipios de Purísima del Rincón, San Luis de la Paz, Silao de la Victoria y Guanajuato Capital como parte de la precampaña a la gubernatura.

“No les voy a fallar, voy a trabajar por Guanajuato con todo mi corazón y vamos a llegar juntas y juntos para trabajar por este Guanajuato que tanto queremos, el mejor Guanajuato de nuestros sueños”, ha sido su mensaje en estos eventos.

Libia mencionó que una prioridad será recuperar la paz y la tranquilidad para las familias guanajuatenses y agregó que, dentro de su proyecto, atenderá el problema de las adicciones, principalmente en la población joven, con más acciones y programas que los alejen de estas prácticas nocivas.

Aquí estamos las mujeres y hombres que vamos a defender lo que tanto trabajo nos ha costado construir: LIBIA Foto: Especial

“Vamos a trabajar de la mano en lo que verdaderamente importa, en recuperar la paz y la tranquilidad, porque como mamá, yo sé que la mayor preocupación es que nuestras hijas e hijos estén seguros y regresen a casa seguros, no me va a temblar la mano para tomar decisiones que hagan que a Guanajuato le vaya mejor”.

Con las muestras de apoyo de la militancia y simpatizantes purisimenses, ludovicenses, silaoenses y cuevanenses, Libia se comprometió a regresar a dar propuestas una vez que inicie el periodo de campaña, en busca de dar soluciones a las peticiones para con este nuevo comienzo, continuar mejorando la calidad de vida de las y los guanajuatenses.

“Las palabras comprometen y por eso hoy estoy aquí, para comprometerme con ustedes, para decirles que no les voy a fallar, que vamos a trabajar por un mejor Guanajuato”.

La experiencia está de lado de la precandidata panista, pues le respalda su paso por Acción Juvenil, dos legislaturas en el Congreso del Estado y haber sido titular de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

La confianza es lo más valioso que nos ha dado la gente, por eso desde la hermosa Plaza de la Paz en #Guanajuato Capital, les digo a cada niña, a cada mujer, a cada hombre que confía en mí que vamos con todo y que no voy a fallarles.#UnNuevoComienzo para nuestro estado está en… pic.twitter.com/CVsy1zk8OQ — Libia Dennise (@LibiaDennise) December 10, 2023

“Yo les ofrezco trabajar por los temas complejos y los retos que tenemos enfrente.

No es negando los problemas como los vamos a resolver. en el Guanajuato que esté a la altura del futuro en donde quepamos todos, los que pensamos igual y los que no, un Guanajuato incluyente que voltee a ver a todos y que no deje a nadie atrás.

El panismo de Guanajuato está vivo y está unido y que escuchen fuerte los que quieren venir por este estado, aquí estamos los hombres y mujeres que vamos a defender lo que tanto trabajo nos ha costado construir”, manifestó Libia.

En estos encuentros con la militancia panista, Libia estuvo acompañada por el exgobernador Miguel Márquez Márquez, el Presidente y las Presidentas de los Comités Directivos Municipales del PAN, liderazgos panistas, legisladores emanados de Acción Nacional y simpatizantes de las cabeceras municipales y comunidades rurales de Silao, San Luis de la Paz, Purísima del Rincón y Guanajuato Capital.

• Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo