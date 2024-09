¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir en Campeche en 2024? | PRECIO y REQUISITOS

Manejar un vehículo de motor por las vías de la República Mexicana, requiere de una autorización, la cual se consigue con la portación de una licencia de conducir. Este documento no solo sirve como una identificación oficial, también garantiza las habilidades y la educación vial que un conductor tiene. Asimismo, no contar con un permiso de conducción vehicular, puede ocasionar sanciones y multas, por ello, es importante que el trámite se realice antes de adquirir un auto, moto, etc.

Si bien, las licencias de conducir son indispensables en todas las entidades federativas de México, cada estado tiene sus reglas y sus procesos para solicitarlas. Ante esto, todos los conductores del estado de Campeche que estén interesados en adquirir este documento oficial o renovarlo, es indispensable que consulten los requisitos y precios. Aquí te contamos cuáles son.

La licencia de conducir también avala los conocimientos que se tienen sobre un vehículo de motor. Pixabay / Globetrotter78

Requisitos y costos para tramitar la licencia en Campeche

Revisar con tiempo los requerimientos para el trámite de la licencia de conducir, puede garantizar un proceso sin complicaciones. Además, de que es importante prepararse para obtenerla, ya que se debe acreditar un Curso de Educación Vial impartido por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPCS). Asimismo, si es la primera vez que se realiza el trámite, el horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 horas.

Ser mayor de 18 años.

Acreditación del Curso de Educación Vial.

Original y copia de Credencial de Elector.

Original y copia de comprobante de domicilio.

Original y copia del pre cartilla del servicio militar.

Por otro lado, si se hará la renovación de la licencia de conducir por vigencia, robo o extravío, los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. Es importante, que en caso de pérdida de este documento con vigencia, se acuda al departamento de licencias por el folio para reportarlo en la Fiscalía General del Estado.

Presentar licencia anterior.

Haber cubierto las infracciones pendientes (en su caso).

En caso de cambio de domicilio traer copia del comprobante domiciliario catastral actual.

En caso de extravío presentar copia del acta para la expedición del duplicado.

Las vigencias de las licencias de conducir de Campeche tiene una vigencia de tres años. Ahora que ya se conocen todos los requisitos, es importante también tomar en cuenta, que se debe descargar el formato de solicitud de licencia. Asimismo es momento de conocer los precios los cuales son: