“En Davos promovimos todo lo que en BC sabemos hacer bien”

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presumió el éxito que obtuvo durante su participación en el Foro Económico de Davos, en Suiza, ya que tuvo la oportunidad de promover las ventajas que tiene invertir en México y en especial en su estado.

Mencionó que en el foro de Davos pudo promover el talento y “todo eso que en Baja California sabemos hacer bien”, gracias a que cuenta con un gran equipo de trabajo.

En entrevista con La Razón, la mandataria dijo: “Tuve el honor de ser invitada a participar en dos foros o en dos paneles, uno de ellos justamente para hablar de la posición que está jugando México en Latinoamérica”.

Mencionó que expuso cómo el peso mexicano se ha fortalecido con relación a otras monedas, cómo el como salario mínimo en México es el que más ha crecido respecto a otros países y el hecho de que el nuestro es uno de los países con la menor tasa de desempleo.

En cuanto a Baja California, apuntó que pudo exponer que el estado tiene una amplia experiencia en el nearshoring “por nuestra posición geográfica, porque somos frontera con California, y al ser frontera con California, estamos conectados con todo Estados Unidos. Y al tener el Océano Pacífico que es nuestra frontera con Asia, tenemos la logística necesaria para recibir inversiones de nearshoring”.

Respecto al proceso electoral en marcha, Marina del Pilar expresó que lo más importante para su partido, Morena, será lograr el plan C, que implica tener el numero de diputados federales y senadores “que permita darle continuidad a la transformación en nuestro país”.

¿Le gustaría platicarnos un poco más sobre su participación en los foros?

La verdad es que me sentí muy honrada, fueron exposiciones en las cuales compartí panel con otros gobernadores, el gobernador Alfonso Durazo, de Sonora; el gobernador Mauricio Vila, de Yucatán; así que de península a península, de norte a sur, y pues estábamos hablando sobre todo lo que está pasando en México y, evidentemente, pues cada uno de las particularidades de sus propios estados. Dentro de los foros estuve con la canciller de Argentina y estuvo también participando el gobernador del Banco Central del Perú.

¿Cuál es la apuesta ahorita en Baja California en materia de desarrollo?

Sin duda yo pienso que lo que viene tiene mucha relación con el tema de las ingenierías, particularmente el tema de semiconductores. De manera muy vocacional, en Baja California la industria se ha desarrollado ampliamente. Hoy en día tenemos tres de las empresas más importantes a nivel mundial en semiconductores; Skywords, ya con más de 50 años en Mexicalli, además de Infinio y Qualcom, que acaba de anunciar también su inversión el año pasado.

Estamos buscando especializarnos en eso, yo formé un equipo de trabajo que incluye a la iniciativa privada, a la industria, que incluye a todas las universidades públicas y privadas, a los tecnológicos y a las preparatorias del estado con la finalidad con de que trabajemos en conjunto en el desarrollo del talento que estas empresas requieren. Ya se acabaron los tiempos de la mano de obra barata.

¿Usted qué reto considera que tiene actualmente México?

Yo creo que la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador evidentemente ha tenido resultados muy positivos para nuestro país; hoy en día hay inversión pública, hay inversión privada y eso te demuestra la confianza que hay por parte de los inversionistas para invertir en México. Baja California es uno de los estados con más inversión extranjera directa durante los últimos meses, como ya te comenté, entonces, eso te habla justamente, pues de que se están haciendo las cosas bien.

Entiendo que visitó Arizona, que incluso tuvo una reunión con la gobernadora, ¿qué nos puede compartir de ese viaje?

Efectivamente, me reuní recientemente con la gobernadora de Arizona y con la alcaldesa de Phoenix; tenemos mucho en común, porque una pequeña parte de la frontera de Baja California con Estados Unidos es justamente con Arizona y además compartimos industrias claves en los cuales Arizona tiene una alta especialización, como es justamente el tema de los semiconductores, la industria aeroespacial, la industria biomédica, en la cual nosotros también tenemos mucha especialización, por eso la importancia de seguir hermanando y fortaleciendo la relación entre ambos estados. No estamos hablando de países distintos, un muro no nos divide, ésta es una megaregión en donde estamos íntimamente relacionados en lo cultural, lo social y lo económico.

Por otro lado, me gustaría preguntarle, ¿cómo está la cohesión de la 4T en el estado luego de que los partidos decidieron participar de manera independiente?

La verdad es que aquí lo más importante es lograr el plan C, entonces esto nos permite justamente tener más vehículos para lograr este cometido, que es tener el número de diputados y senadores que nos permitan lograr el plan C para darle continuidad a la transformación en nuestro país. La verdad es que hay mucho ánimo, yo creo que la gran mayoría de la población desea que continúe la política de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, y quién mejor que la doctora Claudia Sheinbaum para que esto suceda.

El tema del agua preocupa a todos, por lo que me gustaría preguntarle, ¿cómo está la situación actualmente en Baja California?

Sin duda el tema del agua, yo creo que es el tema que sigue, el reto que tenemos todos. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos hídricos, solicitamos un bono verde con Adva, que es de tres mil millones de pesos con la finalidad de seguir invirtiendo en proyectos hídricos, que nos permita que ya no sea únicamente el río Colorado la única fuente de agua que tenemos en Baja California. Hay varios proyectos en los cuales venimos ya trabajando, que ya estamos ejecutando entre plantas potabilizadoras, plantas tratadoras y demás, que nos permitan tener una fuente de agua para la costa de Baja California.

¿Nos puede adelantar qué reuniones tendrá este martes en la Ciudad de México?

Vamos a estar con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, a quien queremos muchísimo porque nos ha ayudado mucho en materia turística. Otro de los esfuerzos que estamos haciendo en nuestro estado justamente es en el turismo, porque es una actividad económica muy noble, que genera muchísimos empleos y mucha derrama económica. El próximo 2025 vamos a tener el Tianguis Turístico en Baja California, el cual será binacional, pues vamos a recibir a muchas empresas y personas que vienen de Estados Unidos y Canadá.