Defender el legado humanista de AMLO es un compromiso, dice Alejandro Armenta.

“Cuando el trabajo se hace con amor, con pasión, como el que siento por Puebla, no cansa, eso no significa que dejemos de lado la oportunidad del descanso físico, que también es necesario, pero sin desatender nuestras responsabilidades primordiales” aseguró el coordinador estatal de la Defensa de la 4T, Alejandro Armenta, al reafirmar el compromiso que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador “de replicar su legado, el Humanismo Mexicano que ha transformado a nuestra nación y esa tarea la hacemos de la mano de nuestra precandidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum”.

Y un paso fundamental para avanzar en ese propósito, señaló Alejandro Armenta en un encuentro con directores y columnistas de medios poblanos de comunicación, “es el contacto permanente con la población, yo lo he tenido desde hace muchos años, más de 34, por eso tengo claro cómo nos percibe el ciudadano, es un aspecto también esencial en la construcción tanto interna, como externa, de la unidad que hoy reflejamos en la mega coalición de Morena con PT, Partido Verde, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México”.

"Sé que nos une el amor a Puebla, a México y la determinación de defender el proyecto humanista de Nación del presidente López Obrador que hoy enarbola la doctora Claudia Sheinbaum” refrendó Armenta.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

JVR