Dejan restos de siete personas en Puebla; gobernador pide no sacar “raja política”

Al interior y alrededor de un vehículo sobre carriles del Periférico Ecológico de Puebla, fueron abandonados los restos de siete personas.

La Fiscalía General del Estado detalló que seis de las víctimas se encontraban dentro del automóvil y la séptima, sobre la vialidad; además, cinco de éstas habían sido decapitadas y una más fue desmembrada.

El titular de la instancia, Gilberto Higuera Bernal, comentó que en cada uno de los cuerpos fueron dejados mensajes con los que se atribuye que este multihomicidio está posiblemente relacionado con una disputa entre bandas criminales y el reclutamiento forzado.

Lo que visualizamos es que pudiera tratarse, no lo estoy afirmando porque debemos ser responsables, que sí se trata de no sólo una probable disputa, sino una acción de dominación de un grupo delictivo sobre personas determinadas con fines no sólo de denominación, sino también de reclutamiento

Sobre los responsables, se apunta que hubo al menos dos implicados que viajaban en el vehículo donde dejaron los restos; consumado el hecho, cruzaron la carretera para escapar en otra unidad.

Respecto a la unidad involucrada en el hallazgo, se encontró que tenía reporte de robo que data del 30 de marzo de este año, en la capital del estado; sin embargo, las placas que tenía eran de la Ciudad de México.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes exhortó a los aspirantes a cargos de elección popular asumir responsabilidad sobre el hecho y no sacar “raja política”, bajo el argumento de que no se debe “echar a pelear al pueblo”.

Son procesos álgidos; el tema no es calentar ni echar a pelear al pueblo; el tema es que se debatan ideas, propuestas y no las descalificaciones, no las mentiras; porque si no, estamos abonando a un clima de violencia y también se llaman generadores de violencia a quienes lo hacen argumentando que es política, y eso no es política