Fiscal de Puebla asegura que caso de Cecilia Monzón se esclarecerá pronto

El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que "pronto" se esclarecerá el feminicidio de la activista y abogada, Cecilia Monzón, quien fue asesinada balazos la mañana del sábado 21 de mayo, en San Pedro Cholula.

En entrevista con medios, el fiscal dijo que la investigación respecto al asesinato de la activista registra avances importantes, sin embargo destacó que no dará ningún detalle para no afectar "la eficacia en el caso".

"(Lo de Cecilia Monzón) es un caso que como yo les dije lo vamos a esclarecer con prontitud. No debo proporcionar ningún dato que pueda orientar a quienes cometieron este delito. No puedo dar datos en particular, discúlpenme, pero lo que les puedo asegurar y les reitero es que muy pronto (se hará justicia)".