Delfina Gómez y Alejandra Del Moral intercambian acusaciones en primer debate por el Edomex

Con un intercambio de acusaciones por la corrupción y los feminicidios, así como por las mutuas capacidades y responsabilidades como funcionarias públicas, se realizó el primer debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, de la coalición Juntos Hacemos Historia, y Alejandra del Moral, de la alianza Va por el Estado de México.

Desde el arranque del encuentro, que se realizó en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con la moderación de la periodista Ana Paula Ordorica, se abordó el tema del combate a la corrupción, como uno de los temas que más le preocupa a los mexiquenses.

Aunque la morenista Delfina Gómez abrió la participación sobre el tema y aseveró que erradicará el clientelismo de los gobiernos priistas en los programas sociales y los servicios públicos, garantizará la rendición de cuentas, fortalecerá el sistema estatal anticorrupción e impulsará la aplicación de sanciones más duras a los servidores públicas que roben, la priista Alejandra del Moral arremetió en su contra por el caso de Texcoco.

“No hay peor acto de corrupción que robar su dinero a los trabajadores, aquí está, con qué cara puedes venir a hablar de combate a la corrupción, tú representas la corrupción, aquí en el público hay gente a la que le robaste el dinero de su sueldo (…). El combate a la corrupción empieza en casa y desde arriba”, aseveró Del Moral.

Como respuesta, la abanderada de Morena, PT y Partido Verde aseveró que se han dicho mentiras sobre este tema, porque las multas impuestas por el tribunal sobre las retenciones del diezmo a los gobernadores de Texcoco se hicieron al partido guinda, no a ella como persona.

“Ahí es donde empieza el error, se decía ‘es que la maestra’, y yo insisto y digo ‘demuéstrenmelo’. Yo no tuve ninguna situación, sí hubo una situación a un partido, se tuvo que proceder legalmente y yo sí hago la aclaración a los ciudadanos, porque es ese tipo de prácticas con mentiras y señalamientos”, manifestó.

En este contexto, ambas candidatas fueron cuestionadas por Ana Paula Ordorica respecto a si fortalecerán el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) y particularmente a Delfina Gómez le preguntó si repetirá la fórmula que actualmente atraviesa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que no puede sesionar por la falta de comisionados.

Al respecto, la senadora con licencia reiteró en su discurso que la transparencia y la rendición de cuentas son prioritarias y se limitó a señalar que el Infoem será “importantísimo”.

En cuanto a la violencia de género, Delfina Gómez aseveró que es uno de los rubros más dolorosos que vive el Estado de México, por lo que se comprometió a implementar acciones contundentes para prevenir, atender y erradicar este flagelo, trabajando en coordinación con el gobierno federal.

Subrayó que su principal propuesta es conformar una policía de género a nivel municipal, pero dijo que antes de prometer tendrá que ver cómo le entregan las finanzas del estado.

Al abordar el tema, Alejandra del Moral expresó: “Quiero ayudarte Delfina a que te liberes de tus jefes de campaña y de la violencia que ejercen, porque no tomas tus propias decisiones, no querían que vinieras, no te dejan salirte del guión, porque todas las mujeres merecen respeto”.

Ante la pregunta de que en el gobierno de Alfredo del Mazo aumentaron 78 por ciento los feminicidios, la abanderada de Va por el Estado de México aseguró: “Este tema lo tomaré como un tema personal. Estaré pendiente de todos los casos que se reporten, cada feminicida en el Estado de México será perseguido y castigado, cero impunidad, cuando el estado con todos sus recursos y capacidad es capaz de hacerlo. Lo asumo como un tema personal”.

Dijo que lamentaba que su oponente se sintiera agraviada, pero le recordó que de los 11 municipios en el Estado de México con alerta de género, siete son gobernados por Morena, “pero no importa el color, tenemos que resolver el problema, a la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha”.

Al hablar sobre los servicios públicos, ambas candidatas a la gubernatura expusieron sus propuestas en cuanto a infraestructura hidráulica y transporte público.

Particularmente Delfina Gómez planteó que atenderá los caminos rurales del sur del estado y mencionó el municipio de San Felipe del Progreso, respecto a lo que fue “corregida” por Alejandra del Moral, que precisó que dicho municipio se ubica al norte.

En el último bloque, las candidatas abordaron lo relacionado con la cultura y la recreación, materia en la que Alejandra del Moral aprovechó para señalar: “Tú, Delfina, cerraste la Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles. Es un error y una traición a las mujeres que trabajan, sólo la pudo tomar alguien que no sabe lo que es trabajar y dejar a sus hijos solos en su casa”.

Como respuesta, la morenista aseveró: “La candidata del PRI se la ha pasado todo el debate atacando, calumniando, entiendo su desesperación, está 20 puntos abajo y no debe ser fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno”.

