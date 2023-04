Pumas: Rafa Puente tunde a los felinos previo al clásico capitalino contra el América (VIDEO)

En el programa Futbol Picante de ESPN analizaron el partido del próximo sábado entre América y Pumas, en el que el segundo lugar de la tabla general se medirá al lugar 12.

Los felinos están a dos partidos de no alcanzar el repechaje y todos en la mesa del programa deportivo coincidieron en ver a las Águilas como el equipo favorito, entre ellos Rafael Puente, padre del exdirector técnico de los de la UNAM antes de la llegada de Antonio Mohamed.

"No tienen el plantel para ser campeones", aseveró Puente en su intervención en alusión a Pumas, que ganó sus primeros dos cotejos con el 'Turco' en el timón.

Por su parte, Jared Borgetti también vislumbra un panorama complicado para los auriazules, a pesar de haber levantado expectativas con el cambio de técnico. Álvaro Morales piensa que el cambio de actitud en los jugadores no es casualidad y que sí estaban buscando la salida de Rafa Puente del Río. “Cuando me dicen que los jugadores no tienden camas, claro que tienden camas y King Size”, comentó.

Por la misma línea, Héctor Huerta dijo que el vestidor de Pumas era complicado y si no ganaron las dos finales a las que llegaron fue por falta de capacidad. “La actitud de los jugadores deja mucho qué desear. Se creen que han ganado mucho y no han ganado nada. No tienen mentalidad de campeones”, afirmó.

Auxiliares de Rafa Puente Jr. encuentran trabajo

Después de la mala racha de Rafa Puente Jr. con Pumas, el técnico mexicano aún no encuentra equipo para poder desarrollar de manera efectiva su pensamiento tácticos o su modelo de juego, sin embargo, sus auxiliares le dijeron adiós al proceso y ya encontraron acomodo en otros equipos.

Rodrigo Méndez fue contratado por las fuerzas básicas del América para llevar su categoría sub-23. Francisco Rotllán volverá al banquillo en Primera División para los Tigres de la UANL como asistente de Robert Dante Siboldi.

EVG