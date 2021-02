Denuncian regalazo a familia de senadora

La abogada Araceli Andrade ha emprendido una cruzada legal para que 21 predios con una extensión de 175 mil 714.5 metros cuadrados de terrenos ejidales de San Matías Cosgaya, de Mérida, Yucatán, que fueron regalados al esposo y hermano de la senadora Marybel Villegas Canché en la pasada administración, sean devueltos a los habitantes de Cosgaya.

Andrade Tomala también empuja que se investigue si existe delito de enriquecimiento ilícito cometidos por el expresidente Enrique Peña; la misma Marybel Villegas, en su calidad de diputada cuando se presentó la irregularidad en 2015; así como Gilberto Parra Moguel, cónyuge de la legisladora; Raymundo Villegas, su hermano, y Carlos Santos, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN).

En septiembre del año pasado se destapó en redes sociales y notas periodísticas locales el regalazo de Enrique Peña al esposo y hermano de la senadora Villegas Canché, de una parte de tierras ejidales de San Matías Cosgaya.

El 6 de mayo de 2015, el exmandatario, a través del delegado del Registro Nacional Agrario, José Luis Carlos Santos, entregó a título gratuito 19 predios a Gilberto Parra y Raymundo Villegas, marido y hermano de la legisladora de Morena, respectivamente. Un mes después, el 23 de junio de ese año, se le entregaron otros dos predios para sumar 21 en total.

La abogada precisó que el delito federal no ha prescrito, “son ilícitos cometidos por servidores públicos y pueden incurrir en coalición de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, uso abusivo de las funciones del servicio público, pero eso le toca definir a la Fiscalía Anticorrupción”.

Araceli Andrade, Abogada

De acuerdo con la ñitigante, Villegas Canché no tiene elementos para negar que su esposo y su hermano recibieron de manera gratuita los predios.

“No lo ha negado y de hecho no lo puede negar, no podría, las evidencias están ahí, definitivamente (en el Registro Público de la Propiedad) y no son documentos inventados por mí”, afirmó.

En entrevista con La Razón. agregó que las personas beneficiadas con el “regalazo” presidencial de Peña no cumplían con el perfil, incluso simularon ser productores rurales cuando en realidad no lo eran.

Con base en documentos entregados a este diario, reveló que en el folio electrónico del predio 1157648 del RPP de Yucatán, el delegado del RAN, Carlos Santos, “por instrucciones del C. Enrique Peña Nieto se otorgó la adjudicación a título gratuito al propietario Javier Raymundo Villegas Canché, de oficio productor rural”; sin embargo, la litigante señaló que el hermano de la legisladora es contador público.

Andrade Tolama dijo que el predio tenía una superficie de seis mil 819.25 metros cuadrados, que junto con otros 20 terrenos adicionales de Gilberto Parra, esposo de la legisladora, suman 175 mil 714.5 metros cuadrados, cuyo valor catastral es de cinco millones de pesos, aunque a valor comercial es más alto.

“Yo no estoy asegurando que ellos fueron culpables, estoy diciendo que es un acto digno de investigarse y, sobre todo, un acto importante con el que pueden probarse estos mecanismos anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción”, enfatizó.

Documento del RPP que constata la adjudicación gratuita al cónyuge de la legisladora. Foto: Especial

En la demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), la letrada notificó al titular, Alejandro Gertz, que “vengo a poner en conocimiento presuntos actos de corrupción contenidos en hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos y particulares vinculados, en agravio de Bienes de la Nación”.

Argumentó que los bienes de la nación no son propiedad de ningún Presidente y Enrique Peña Nieto entregó los predios a título gratuito a personas que no son productores rurales.

Resaltó que en este caso de los familiares de la senadora Villegas beneficiados con más de 175 mil metros cuadrados de tierras ejidales en Yucatán, “solamente le di forma legal a hechos que ya existían y tomé la decisión de denunciar”.

Dijo desconocer si la legisladora de Morena está involucrada en algún otro hecho ilícito, pero eso no quiere decir que de esta denuncia salgan varias cosas.

“Si me hubiera dado cuenta de algún otro hecho de la senadora tendría que estar dentro de la denuncia, porque quien conoce de un delito y no lo denuncia, se convierte en cómplice”, apuntó.

Araceli Andrade refirió que continuará investigando y dará seguimiento a este caso del “regalazo presidencial” y esto tendrá que avanzar, “en tanto ella (Marybel Villegas) como el expresidente, su hermano, su esposo, el exdelegado del Registro Agrario, todos tienen derecho a defenderse y explicar por qué lo que yo digo no es verdad”.

Finalmente recomendó que ante el pulso mediático del caso, ellos mismos tendrán que acercarse a la Fiscalía General para que les corran traslado de la denuncia, tengan conocimiento de ella; “yo lo haría si fuera su abogada”.