Desaparecen 8 mujeres en Celaya; una fue a declarar y ya no regresó a casa

Primero, seis mujeres desaparecen en Celaya el pasado 7 de marzo. Sus edades: entre 19 y 48 años. Esto encendió las alarmas en una ciudad en donde -en lo que va del 2023- se han emitido 19 alertas Alba. Recientemente se dio a conocer que a esas seis desaparecidas, habría que sumar dos mujeres más.

Una de ellas sería hermana de una de las desaparecidas. Todo apunta a que fue a declarar respecto a la desaparición de su familiar, pero ella tampoco regresó a casa. En las últimas horas se dio a conocer que Sandra Martínez, una de estas ocho mujeres, ya regresó a casa.

Ocho mujeres desaparecieron en Celaya desde el pasado 7 de marzo Captura de pantalla.

Ellas son las desaparecidas

Paulina Berenice Reséndiz, de 25 años; Mariana Gutiérrez, de 19; Yoselin Daniela Zamorano, de 20; Sandra Daniela Paredes, de 24; Gabriela Barbosa, de 48; Rosa María Ramírez Ayala, de 42 y Sandra Martínez Cruz, de 31.

Una de las desaparecidas es hermana de una de esas siete mujeres, y de acuerdo a su mamá, desde que fue citada para declarar, no ha regresado a casa. "Se supone que la declaración terminó en la noche y no sé nada de ella, se supone que salió a las 10 de la noche de donde tomaron la declaración. Les comenté a las autoridades sobre mi otra hija que no aparece y sólo tomaron la declaración", indicó la madre de estas dos mujeres.

Mujeres desaparecidas en México

Del 1 de enero al 28 de febrero de este año, se registraron mil 938 desaparecidas y no localizadas, de las cuales, 752 son mujeres. Son doce las mujeres que desaparecen en México cada día, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde diariamente se actualizan las cifras de personas desaparecidas y no localizadas.