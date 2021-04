Descarta Alfredo Ramírez iniciar cuesta arriba campaña a gobierno de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena a gubernatura de Michoacán, descartó ir cuesta arriba por la ventaja de 30 días en campaña que le llevan sus contrincantes, también sostuvo que hay unidad en torno a su nuevo encargo, y aseguró tener la fuerza moral para encabezar el proyecto.

En entrevista con La Razón, consideró que sus rivales, entre los que se encuentran el exmorenista Cristóbal Arias (FSP); el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora (PES); y el exalcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello (PRD, PRI, PAN), entre otros, “no han podido levantar”.

Nos llevan casi 30 días, pero lo que hemos visto en esos 30 días es que no han podido levantar, Morena estuvo arriba de todas las encuestas aún con candidato por designar, solo el partido Morena, y ahora con la candidatura estoy seguro que vamos a ir por más, expresó.

El diputado local con licencia explicó que siendo el número dos en las preferencias de la militancia, apoyó decididamente a Raúl Morón para gobernar Michoacán, “pero ante la determinación arbitraria del Tribunal” se decidió que él era la mejor opción para ocupar la candidatura.

Negó que haya voces al interior de Morena que estén en contra de su designación, pero agregó que en caso de que las haya, trabajará para sumarlos al proyecto.

“Yo hasta este momento no he escuchado voz que esté en contra, hemos estado en comunicación con los equipos, con los grupos, con el presidente del consejo estatal, y al contrario yo veo una respuesta muy positiva, yo soy fundador de Morena, soy consejero estatal de mi partido en Michoacán, nos ha costado construir esto desde el inicio y eso nos da la fuerza moral para tener en este reto un buen desempeño, pero si las hubiera vamos a conciliar”, apuntó.

El 19 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) también canceló la candidatura de Ramírez Bedolla a la alcaldía de Morelia, por no presentar gastos de precampaña. Al respecto, el morenista consideró que “les salió el tiro por la culata”, y explicó que para la gubernatura de Michoacán está blindado.

“Les salió el tiro por la culata, seguimos defendiéndonos ante esta injusticia, y recordar que solo aplica para el cargo de presidente municipal, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, y en ese sentido estamos blindados a la candidatura del gobierno del estado, ya lo analizamos con los abogados expertos en materia electoral y efectivamente no hay ningún problema, estamos blindados”, indicó.

El diputado local con licencia, quien se jacta de haber sido el legislador con más iniciativas presentadas y aprobadas en el congreso de Michoacán, entre ellas un revés para frenar la contratación de deuda pública por más de cuatro mil millones de pesos, criticó al gobierno de Silvano Auereoles.

“Es un gobierno frívolo, superfluo, que ha derrochada el dinero de los michoacanos en gastos de lujo como fueron helicópteros, desde el congreso local logramos frenar una deuda multimillonaria que planeaba obtener, los michoacanos se merecen algo mejor y la cuarta transformación llegará a nuestro estado”, puntualizó.

Alfredo Ramírez se registra oficialmente ante autoridades electorales

Alfredo Ramírez se registrará oficialmente ante las autoridades electorales a las 13:00 horas de este jueves. Se dijo listo para iniciar campaña tras la aprobación de su candidatura.

“No puedo dar a conocer mis propuestas hasta que sea oficialmente candidato y se me autorice hacer campaña formalmente, pero ya estoy listo, para ofrecer propuestas y para dar el debate, contrastar ideas, propuestas y mi perfil político frente a los otros candidatos, yo voy a trabajar con los ciudadanos y con eso esperamos salir adelante, Morena es muy fuerte en Michoacán”, concluyó.

Mario Delgado presenta al nuevo candidato

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó de manera oficial ante los morenistas de Michoacán, a Alfredo Ramírez como el nuevo candidato del partido al gobierno de esa entidad.

Previo a hacer el registro oficial ante las autoridades electorales, aseguró que pese a la resolución "contradictoria, insostenible, y falsa", del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Morena ganará en la entidad michoacana.

"A sus intentos de robarnos les vamos a contestar con votos, no nos queda más que la organización, nadie dijo que en esta lucha no íbamos a tener obstáculos, no cabe lugar para el desánimo, seguiremos luchando por la vía pacífica legal y democrática. Por eso, aunque no estemos de acuerdo, respetamos el fallo del Tribunal, vamos por el voto masivo, no hay otra opción de que nuestro país siga avanzando a la democracia", declaró desde Morelia.

Mario Delgado reconoció a Raúl Morón, quien "en todo momento tuvo la voluntad de apoyar", y aceptó como sustituto a Ramírez Bedolla.

"Su determinación y su decisión es una lección para todo nuestro movimiento, lo que nos dice Raúl Morón es que no es el cargo, no es el puesto, no es el interés personal, somos parte de un proyecto de interés nacional y eso siempre irá por delante", indicó.

Morón Orozco, agradeció haber sido nombrado Dirigente de Morena en Michoacán, y reiteró que nunca estuvo en sus planes pelear por un cargo.

"Nunca nos ha movido la ambición personal y nunca nos ha movido un puesto, luchamos por la transición democrática y seguimos convencidos de los principios y valores de Morena", declaró.

Finalmente, Alfredo Ramírez dijo que no le fallará al pueblo michoacano.

"Seguiremos trabajando juntos, me siento contento de poder contribuir al proyecto de la cuarta transformación. Hoy tenemos la posibilidad de iniciar el cambio en Michoacán, estamos sí enojados, pero al mismo tiempo estamos demostrando que respondemos con la razón, me llevan 30 días de campaña mis contrincantes y ni así han podido alcanzar a Morena en las encuestas, aquí ya decidió el pueblo", concluyó.

