Designan a Néstor Rivera López como sustituto de magistrade Ociel Baena

El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes designó este sábado a Néstor Enrique Rivera López como Magistrado en funciones, en sustitución de Ociel Baena.

"Esta mañana se llevó a cabo la 14ª sesión pública, en la cual se designó como Magistrado en funciones al Licenciado Néstor Enrique Rivera López, del mismo modo se resolvió el expediente identificado como TEEA-RAP-013/2023", informó el tribunal en redes sociales.

La designación llega tras el deceso del Magistrade, encontrado son vida junto a su pareja el pasado 13 de noviembre

Esta mañana se llevó a cabo la 14ª sesión pública, en la cual se designó como Magistrado en funciones al Licenciado Néstor Enrique Rivera López, del mismo modo se resolvió el expediente identificado como TEEA-RAP-013/2023. pic.twitter.com/URUTTNHobR — Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (@TriEE_Ags) November 18, 2023

Exige familia de magistrade aclarar inconsistencia

Jesús Baena, padre de le magistrade, Ociel Baena Saucedo aseguró que el próximo martes la Fiscalía de Aguascalientes les mostrará la carpeta de investigación sobre la muerte de su hijo, pues pidieron revisar la línea de tiempo desde que se fueron del departamento hasta que llegaron, a fin de analizar si no hubo una tercera persona involucrada.

“No es que no creamos, sino que la Fiscalía explicó la mecánica de los hechos y hay algunas inconsistencias en las cuales no estábamos de acuerdo, por ello pedimos que se analizaran para saber si hay algún error (...) Estuvimos escuchando la dinámica del móvil expuesta por el Fiscal, no estamos a favor o en contra de revocarla, lo que si pedimos es que los aclaren muchas dudas que se tienen”, dijo en conferencia de prensa.

Expuso que es necesario saber el tiempo de los análisis desde el día que salieron de su domicilio, pues el departamento estuvo vacío tres días y desean ver si en ese tiempo entró otra persona y si la Fiscalía ya lo tiene contemplado.

“Eso es lo que vemos como irregular, fuera de eso, hemos tenido apoyo de la Fiscalía y no creo que haya mayor problema en nuestra petición. Además, hoy nos deben mostrar la carpeta de investigación para mayor claridad”, explicó.

Dijo que el martes les van a explicar las diligencias realizadas en el caso de Ociel Baena, sin embargo, mencionó que no se debe descartar la homofobia y amenazas en su contra, ya que en días pasadas le amenazaron de muerte.

“Le dijeron en las amenazas que iba a morir degollado y le dieron algunos días de vida, por ello queremos que eso se investigue”, añadió.

Por otra parte, mencionó que el día del funeral del magistrade, sufrieron un robo; esto es, al regresar vieron un desorden en su hogar, ropa regada y cajoneras abiertas, además que se llevaron teléfonos celulares y documentos, tras violar los candados de las puertas principales.

Síguenos también en Google News

Leo