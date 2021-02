Diabéticos con Covid superan la media en 10 estados en rojo

De las 13 entidades en semáforo rojo por Covid-19, 10 rebasan el promedio del país en la tasa de enfermos de diabetes que además están infectados con el virus —es de 13.52 por ciento—, considerado uno de los principales padecimientos que, combinados con la pandemia, ponen en riesgo de muerte a los pacientes.

Hidalgo y Jalisco van a la cabeza en la tasa de diabéticos con Covid entre este grupo de estados con alerta máxima, con 18.07 y 18.1 por ciento, respectivamente, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al corte del 3 de febrero.

Aunque se desconoce la causa exacta de los eventos graves en pacientes con diabetes y Covid, las investigaciones médicas sugieren que las personas con esta comorbilidad pueden tener el sistema inmunológico deteriorado, lo que afectaría su capacidad de curarse rápidamente.

Además, la diabetes, especialmente si no se controla durante un largo periodo, puede causar inflamación, que también afecta al sistema inmunológico y vulnera a los pacientes, según acotó un artículo recientemente publicado por el Hospital General de Massachusets.

Laura, Superó el Covid con diabetes controlado

Pese a tener diagnóstico de diabetes desde hace nueve años, Laura, vecina del Estado de México, dio positivo a Covid en diciembre pasado, por fortuna su buen control le ayudó a salir del trauma.

“Desde que le comenté al doctor que soy diabética, pero controlada, me dijo que eso podía ayudar a disminuir riesgos, y así fue. Uno preferiría no enfermarse, sobre todo al saber que hay más peligro; pero el hecho de que mi enfermedad siempre ha estado controlada me dio ánimos”, contó a La Razón esta mujer de 56 años, quien no obstante perdió a una de sus hermanas —también diabética— por complicaciones de la pandemia.

Con todo y que la hermana de Laura era seis años más joven, el hecho de que no llevara un buen control de su diabetes hizo que el Covid fuera mortal para ella.

“Era diabética también, con peso de más, descontrolada; no hacía caso, comía a deshoras, se le olvidaban las pastillas (...) Pasó por mucho, estuvo intubada. Tuvo síntomas antes que yo. Yo salí de la enfermedad, pero ella no”, lamentó.

La segunda enfermedad crónica con mayor incidencia en contagios de Covid que se registran en estados en rojo es la obesidad. Casi 15 por ciento (14.91) de los mexicanos infectados la padecen.

En esta categoría, Colima supera con más de siete puntos porcentuales la media nacional, con 21.29 por ciento de sus habitantes contagiados obesos, en un territorio que ha visto un crecimiento acelerado de casos y hospitalizaciones .

Justo ayer, este aumento pandémico comenzó a causar estragos en hospitales colimenses, como el Regional Universitario, del que, reconocieron autoridades, ya se encuentra en niveles críticos.

En obesidad, Jalisco también presenta un porcentaje alto para sus enfermos de Covid, con 18.23 por ciento, cuando el promedio nacional es de 14.89.

La tercera comorbilidad con más peso en este bloque de semáforos rojos es la hipertensión. El 17.53 por ciento de los mexicanos infectados la padecen y ocho de los 13 estados en alerta máxima supera la media. Jalisco va a la cabeza en esta categoría, con 23.95 por ciento de su población contagiada hipertensa, seguido de Nayarit, con 23.70 por ciento.

Al final, el tabaquismo, otra de las principales comorbilidades, también persiste entre infectados en estas entidades: seis de 13 superan la media, de 7.41 por ciento, con la CDMX en la cima del ranking, con una tasa de 10.03 en la incidencia.