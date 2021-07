Se dispara 115% los casos en Neza

Mientras los contagios de Covid-19 se multiplican en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, algunos habitantes aún padecen la incertidumbre por la falta de la segunda dosis de su vacuna, a casi dos meses de la primera aplicación.

En las últimas tres semanas, en el segundo municipio más poblado del Estado de México los contagios se incrementaron en 115 por ciento, al pasar de 226 nuevos contagios en una semana a 488 en el mismo lapso.

De acuerdo con la plataforma de Covid-19 del Conacyt, para la semana del 21 al 27 de junio se registraron 226 casos positivos, cifra que aumentó a 304 contagios para la semana del 28 al 4 de julio; mientras que para la semana pasada, del 5 al 11 de julio, sumaron 487 nuevos casos de la enfermedad.

El pasado 25 de junio, el municipio reportó 48 casos positivos del virus -la cifra más alta de esa semana-, mientras que una semana después, para el 8 de julio, en sólo 24 horas se reportaron 116 nuevos casos en la demarcación.

Sin embargo, no todas las personas de 50 a 59 años han recibido la segunda dosis de la vacuna. Ese es el caso del señor Alfonso, quien recibió la primera dosis el 13 de mayo y, a dos meses de su aplicación, aún vive en la incertidumbre de cuándo recibirá la segunda. “Me pusieron la rusa, la Sputnik; por lo que sé no ha llegado al país, casi no han llegado esas vacunas, pero sí ya van a ser los dos meses y, aunque digan que hay tiempo, pues a uno le da desconfianza”, expresó a este medio.

Según el Fondo Ruso de Inversión Directa, la brecha entre las dos dosis de la vacuna Sputnik V se puede extender hasta 180 días y seguirá siendo efectiva.