Docente neoleonesa acusa que no le aplicaron la vacuna contra el COVID-19

Vía redes sociales, una profesora denunció que durante la jornada de vacunación que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no le aplicaron la vacuna contra el COVID-19.

La profesora Ariana Ávalos, subió a Internet un video donde se observa el momento en el que una enfermera le aplica la inyección, pero supuestamente no le suministra el líquido de la jeringa.

La educadora, quien trabaja en una guardería de la colonia Nuevo Repueblo, de Monterrey, notó que no le aplicaron el fármaco cuando se encontraba en el área de recuperación.

“Una persona habló con el doctor De la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje?, lo están viendo ahí ¿en qué momento me voy a editar un video?”, aseguró.