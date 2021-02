Durango pasará a semáforo amarillo de COVID-19 a partir del lunes: Gobernador

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, informó que el próximo lunes el estado pasará a semáforo epidemiológico amarillo por COVID-19.

En un breve mensaje en redes sociales, Rosas Aispuro destacó que se realizará la reapertura de más actividades e hizo un llamado a la población a no relajar las medidas de prevención.

“Quiero compartirles que el próximo lunes #Durango pasa a Semáforo Epidemiológico Amarillo, por lo que se abrirán más actividades. A pesar de este avance le pido a la sociedad que no nos confiemos, no es momento de relajar los protocolos, el peligro no ha pasado”, escribió el mandatario estatal en su cuenta oficial de Twitter.