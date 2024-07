Encabeza Evelyn Salgado la Jornada de Reforestación Urbana en Acapulco.

De la mano de la sociedad civil, organizaciones de viveristas, estudiantes y casi mil 300 voluntarios, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo del inicio de la Jornada de Reforestación Urbana, en la que a través de una conjunción de esfuerzos entre los diversos sectores de la población, se sembrarán poco más de 17 mil árboles y plantas de distintas especies, dando una nueva vida a las zonas que fueron afectadas por el huracán Otis.

“Todos listos, todos preparados, todos con actitud a redoblar esfuerzos, porque vamos a reforestar Acapulco. Ese Acapulco tiene que regresar nuevamente con su brillo y tiene que ser un Acapulco verde, un Acapulco azul con su mar tan hermoso. Juntas y juntos vamos a levantar este maravilloso puerto”, señaló la gobernadora ante los voluntarios que se dieron cita desde muy temprano para participar en esta actividad colectiva.

En el Bulevar de Las Naciones, la gobernadora del estado anunció que en esta iniciativa se atenderán 26 kilómetros de vía, abarcando Zona Diamante y Barra Vieja; enfatizó que esta arborización inició con la reforestación del Parque Papagayo y se ha extendido a diversas colonias y comunidades, enfatizando en parques, escuelas y espacios comunes.

“En unidad, de la mano de todas las familias acapulqueñas que se han sumado a la reforestación, vamos a lograr la meta. Antes no lo podíamos hacer porque no era el momento indicado, nos decían los expertos, se tiene que empezar a sembrar cuando ya también caiga el agüita, porque si no de nada va a servir estar sembrando si no caía una gota de agua; ahorita es el momento, así que hay que arrancarnos, hay que redoblar esfuerzos. Tenemos de aquí hasta septiembre para estar sembrando, sembrando y reforestando”, dijo.

Durante su mensaje, Salgado Pineda dijo que esta acción es de suma importancia, porque se traduce en el cuidado de la vida y del medio ambiente. Al respecto, reconoció la labor, esfuerzo y participación de hoteleros, restauranteros, asociaciones, cámaras de comercio, sociedad civil, viveristas, diputados, funcionarios, servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de la Secretaría de Turismo, familias, estudiantes y a todos quienes participan en esta acción. Y añadió: “Juntas y juntos vamos a recuperar la belleza natural de nuestro Acapulco. Sigamos trabajando por ese Acapulco verde, por este futuro, por el bienestar que queremos para nuestras generaciones”.

En tanto que el titular de la Secretaría de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, dijo que esta jornada de reforestación, es una respuesta urgente y necesaria al llamado de la gobernadora para restaurar la belleza natural de Acapulco lo más pronto posible. “Este evento no es sólo una oportunidad para recobrar la estética natural que tanto caracteriza a nuestro querido Acapulco, sino también para unirnos como sector turístico en una actividad de gran relevancia; la reforestación que realizamos hoy, tendrá un impacto significativo para las generaciones presentes y futuras en nuestra ciudad, es un acto que va más allá de lo inmediato”, expresó.

Ricardo Salinas Méndez, subsecretario de Finanzas, detalló que en esta jornada, se sembrarán alrededor de 650 palmeras de cola de zorro, 11 mil 900 plantas variadas como adelfa, copa de oro, entre otras; además de 5 mil 500 árboles como majagua, roble rosa y tabachin.

Señaló que la reconstrucción no sólo es de infraestructura, pues también se “reconstruyen los lazos de confianza, de fraternidad y solidaridad”, pues estas acciones son el camino para trabajar como comunidad, unidos, sin distinciones políticas, económicas ni territoriales, todos con el propósito de seguir construyendo el futuro de Acapulco y de Guerrero.

Enseguida, la mandataria y las personalidades que la acompañaron, como el exfutbolista Jorge Campos Navarrete, sembraron plantas en el camellón.

Acompañaron a la gobernadora la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Citlali Calixto Jiménez; el titular de la Promotora Turística de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero; los diputados locales Marco Tulio Sánchez Alarcón y Joaquín Badillo Escamilla; la diputada federal electa, Yoloczin Domínguez Serna, entre otros.

