Enrique Alfaro asegura que Jalisco tiene rumbo

Tras destacar la reducción de 24.4 por ciento en la incidencia delictiva de la entidad, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, agradeció ante el Congreso estatal la participación de las Fuerzas Armadas para lograr este resultado.

“Más allá del jaloneo político, hemos contado, para lograr este propósito, con el apoyo incondicional de instituciones a las que respetamos y valoramos: el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional. Gracias por todo su apoyo, gracias por su confianza, porque se dice fácil; habrá quien lo pueda decir fácil y yo sé que hay a quien no le puede o no le es fácil aceptar que a Jalisco le vaya bien. A mí me da gusto que a Jalisco le vaya bien”, comentó el mandatario, al rendir su Cuarto Informe de Gobierno.

Con base en datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, el gobernador detalló que mientras en el 2018 la tasa de incidencia delictiva era de 2 mil 6.8 por cada 100 mil habitantes, en el 2022 se ha ubicado en mil 516.4 este indicador.

Con esta reducción, destacó que por primera vez en muchos años la entidad se encuentra por debajo de la tasa nacional de incidencia delictiva, la cual se incrementó 3.6 por ciento en el mismo periodo.

No obstante, mencionó que, a pesar del descenso en el número de delitos, como es el caso de los homicidios, las cifras no indican “que la tarea está resuelta”, por lo que señaló que su Gobierno continuará trabajando para disminuir las estadísticas.

Somos un proyecto de gobierno que entiende la desesperación de quienes no pueden ganarse con votos la confianza de la gente y se vale que griten; nosotros seguimos gobernando

Enrique Alfaro

Gobernador de Jalisco

De igual manera, expuso el comportamiento de los feminicidios en la entidad, los cuales se redujeron a la mitad entre noviembre del 2020 y octubre del 2021, y noviembre del 2021 y octubre del 2022, al pasar de 83 a 38.

Respecto a este indicador, resaltó que 27 de los 38 crímenes cometidos contra mujeres fueron perpetrados por amistades, conocidos, familiares, parejas o exparejas de las víctimas, por lo que atender este panorama “es una muestra del reto que tenemos”, dijo.

Ante reclamos de la dirigente estatal del PRD, Natalia Juárez, Alfaro Ramírez respondió: “El compromiso para atender a las mujeres va más allá, mucho más allá de los gritos de una dirigente de un partido sin registro en Jalisco. Somos mucho más que eso, somos un proyecto de gobierno que entiende la desesperación de quienes no pueden ganarse con votos la confianza de la gente y se vale que griten; nosotros seguimos gobernando”, expresó.

Más adelante, sin referirse a partidos políticos en específico, mencionó que hay quienes “pretenden hacer de la agenda de seguridad un botín político”.

También detalló el estatus de la consulta sobre el Pacto Fiscal, ejercicio al que consideró “inédito y exitoso” y respecto del cual ya se llevan a cabo mesas técnicas para dar el siguiente paso sobre la coordinación, recaudación y distribución fiscal.

“El Gobierno de Jalisco va a llevar la propuesta de un nuevo acuerdo fiscal al Gobierno federal este mismo año para iniciar la discusión y que Jalisco abra el debate sobre el federalismo fiscal en este país”, adelantó.

En materia económica, resaltó que entre el 2018 y el 2022 se ha conseguido que 65 mil personas salgan de una situación de carencia y que la pobreza alimentaria bajó cinco por ciento, mientras a nivel nacional aumentó 3.8 por ciento.

Agregó que Jalisco es la séptima entidad con mayor crecimiento al segundo trimestre de este año; la segunda con mayor aportación al crecimiento de la actividad económica nacional y la tercera con mayor generación de inversión.

Por lo que se refiere al ámbito educativo, resaltó que se han intervenido 983 escuelas en la entidad y se han invertido 650 millones de pesos para proporcionar insumos a las y los estudiantes.

A dos años de que concluya su administración, sostuvo que el compromiso es “no aflojar el ritmo” para dar resultados.

“Cuando impulsas procesos de cambio, como los que estamos viviendo, afecta los intereses y lastima a grupos de poder que pensaban que eran los dueños de Jalisco. Hoy este estado tiene rumbo”, afirmó.