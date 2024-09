Entrega Abelina un Acapulco sin deudas, con finanzas sanas, casi mil 500 obras públicas y nuevo Centro de video vigilancia

En octubre de 2021 Acapulco estaba endeudado, con miles de toneladas de basura en las calles, sin obras públicas porque los gobernantes anteriores se robaban los recursos públicos y en su Tercer Informe de Gobierno, Abelina López Rodríguez, detalló que entrega un Acapulco sin deudas, saneado financieramente, casi mil 500 obras públicas, un amplio parque vehicular y un nuevo sistema de video vigilancia de última generación C-4.

“Estos tres años he trabajado todos los días sin descanso. Juntos hemos enfrentado los retos que implica gobernar uno de los municipios más importantes de México”, afirmó la Presidenta Municipal, Abelina López Rodríguez al rendir su Tercer Informe de Gobierno.

Abelina López Rodríguez, ante 30 mil asistentes que escucharon y reconocieron la gestión de honestidad y Finanzas Sanas, indicó que se pagaron las deudas del SAT (Servicio de Administración Tributaria), del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que sumaron mil 500 millones de pesos.

Actualmente la Presidenta Abelina, pagan puntualmente los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que son unos 28 millones de pesos al mes por el bombeo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y se ha adelantado el aguinaldo para los trabajadores del municipio de Acapulco.

La presidenta municipal de Acapulco presenta un balance positivo con finanzas sanas y obras públicas en su informe. Foto: Especial

Abelina López Rodríguez, pagó deudas heredadas de 80 millones de pesos a la Zona Federal Marítimo Terrestre Zofemat y con los más de 60 millones reintegrados al Municipio de Acapulco, se construyen ocho accesos a playa afectados después del huracán Otis.

Se recupera la industria turística en Acapulco, con eventos como la Convención Minera, Convención Bancaria, Tianguis Turístico, Abierto Mexicano de Tenis, y más de 37 cruceros con más de 87 mil 500 y Carnival Corporation, visitan Acapulco luego que años anteriores cancelaron sus vistas por cuestiones de seguridad.

En el parque de La Reina, ubicado frente al Museo Histórico Fuerte de San Diego, la Presidenta Municipal recordó que los anteriores gobiernos corruptos llevaron a Acapulco a la marginación y al abandono, con miles de toneladas de basura en las calles, descargas de aguas negras en las playas y 2 mil 672 millones de pesos en deudas.

“Ese es el Acapulco que nunca debe regresar; después de mí no permitan gobiernos corruptos. Requerimos pagar los impuestos la que está hablando frente a ustedes no roba, no me interesa el dinero, vine a servir”, enfatizó la Presidenta Abelina.

La alcaldesa de Acapulco, manifestó que su Administración se basó bajo los ejes rectores: municipio con economía incluyente, con bienestar social, eficiente y de resultados y con paz y justicia, así como los ejes transversales que son combate a la corrupción, igualdad de género y desarrollo sostenible.

En obras públicas, en tres años se han invertido 2 mil 588 millones de pesos en mil 421 acciones, como la carretera al poblado El Veladero, los puentes de “Los Locos” y “Las Marías” en Xaltianguis, así como la introducción de agua potable en Apanhuac, Huamuchitos, Espinalillo, El Cantón y Cacahuatepec. Además se coadyuva con la federación y el estado para rehabilitar casi 11 kilómetros de colectores en Costera Miguel Alemán.

“Pasaron más de 70 años para poder resolver esta problemática, debemos seguir enterrando dinero porque necesitamos seguir saneando nuestras playas”, expresó la Presidenta.

Abelina López destaca avances en seguridad y la reactivación económica de Acapulco en su último informe. Foto: Especial

La alcaldesa afirmó que después de 30 años se han comprado más de 21 unidades vehiculares para la dirección técnica de CAPAMA y se puedan trasladar los trabajadores a atender temas como fugas y servicios de agua potable y drenaje.

Se han invertido 30 millones de pesos para semilla mejorada que se entregó de manera gratuita a productores, 5 millones para transportar fertilizante a las comunidades y se incrementó el padrón de beneficiarios, además, se entregaron 25 mil árboles de limón certificado y aumentó a 44 mil pesos el apoyo a cada cooperativa para artes de pesca. “Es así como se ama al pueblo”, expresó la Presidenta.

Ante el paso del huracán Otis, Abelina López Rodríguez afirmó que en un esfuerzo titánico, con una inversión de 118 millones de pesos para pagar maquinaria y así ayudar en la recolección de un millón de toneladas de basura generadas por el fenómeno meteorológico.

El Gobierno de Abelina López Rodríguez ha priorizado el bienestar de la población, con el programa de apoyo a personas con discapacidad con 4 mil 100 acapulqueños, “Estudiar para Transformar” con 7 mil 500 estudiantes beneficiarios, el programa de apoyo a madres solteras con 4 mil mujeres beneficiadas y Apoyo a Emprendedores de la Diversidad Sexual con mil beneficiarios.

También se remodelaron los centros culturales Progreso, Jardín, Lucio Cabañas y El Veladero, se rehabilitaron 29 parques municipales, 12 centros de desarrollo comunitario y se han rehabilitado ocho bibliotecas públicas municipales y está el proyecto de convertir la Casona de Juárez en centro cultural.

Asimismo, se ha apoyado a 510 instituciones educativas nivel prescolar, primaria y secundaria, con beneficios como sillas, mesas, pintarrones, pintura, aulas, bardas, techumbres, entre otros.

También se han impulsado programas como Leer para Transformar, se retomó la Feria Internacional del Libro Acapulco, se continúa impulsando grandes eventos como La Nao Acapulco y otros nuevos como el Jolgorio Acapulqueño y Tapeshli Acapulco.

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), junto a la Asociación Reinserta, se avanza con la reconstrucción de la Villa de las Niñas destruida por Otis.

La alcaldesa Abelina López rinde cuentas tras tres años de gobierno, logrando un Acapulco libre de deudas. Foto: Especial

En materia de equidad de género, se ha logrado pasar de rojo a verde en el semáforo de incidencia de violencia contra la mujer, se rehabilitó la Casa de Emergencia Violeta y se avanza con el Centro de Atención a Mujeres.

En el eje de municipio con paz y justicia, se cuenta con 100 patrullas, se ha entregado uniforme a policías de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha pasado de un Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C-2 a un C-4, con la instalación de mil cámaras de video vigilancia, monitores de última generación, proyecto de seguridad que ha hecho a Acapulco acreedor al premio ALAS 2024 como el tercer lugar de 300 proyectos participantes de América Latina y el Caribe.

Además se ha dotado a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos con pipas y equipo, así como una unidad de ataque rápido única en su tipo, con una inversión superior a los 8 millones de pesos.

“Hemos seguido al pie de la letra los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, han sido y seguirán siendo los pilares de mi Gobierno. Acapulqueño, acapulqueña, de tu mano llevaremos a Acapulco al lugar que merece en la historia de México, con tu ayuda lo lograremos”, dijo Abelina López Rodríguez al finalizar su mensaje.

Acompañaron a la Presidenta, la encargada de despacho de la Secretaría de desarrollo Gobierno, Anacleta López Vega en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; el magistrado Esteban Pedro López Flores, en representación del Poder Judicial, mandos navales y militares, la Maestra Leticia Lozano Zavala como invitada especial, entre otras personalidades.

