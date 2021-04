Ernesto Gándara promete hacer equipo con todas las regiones de Sonora

Ernesto Gándara, candidato de la Alianza “Va por Sonora”, afirmó que busca hacer equipo con las y los sonorenses para que ellos sean quienes tracen las líneas de crecimiento y desarrollo del estado. así lo expuso durante una gira de trabajo en las regiones del Benjamín Hill, Altar y Caborca.

En Sonora, los ciudadanos de todas las regiones tienen mucho que aportar, ninguna región debe de quedarse rezagada en el desarrollo y en la calidad de vida de sus habitantes, consideró el Candidato a Gobernador ante miembros de las comunidades de Oquitoa, Tubutama, Sáric, Átil, Altar y Trincheras.

En esos municipios la falta de desarrollo, además de sus condiciones geográficas, han provocado una alta incidencia delictiva que impacta en la calidad de vida de sus habitantes, por lo que a esa región se le ha llamado “el tercer mundo”.

Además, apuntó Gándara Camou, la federación poco ha hecho por incentivar ese desarrollo, lo que se suma al retiro de apoyos presupuestales que ha aplicado a Sonora.

“Sonora será punta de lanza a nivel nacional y ejemplo a seguir y vamos a demostrar que sí se pueden conciliar los grandes anhelos del crecimiento y desarrollo, con este enorme compromiso de heredar a las futuras generaciones un mejor estado”, destacó el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

"Yo no voy a someterme a una voluntad presidencial", señaló Ernesto Gándara Foto: Especial.

Sonora, dijo, está colmado de gente con capacidades y cualidades que merecen ser explotadas, pero sobre todo aprovechadas, es por eso, que cada una de las necesidades que las distintas regiones se suman al proyecto de gobierno que está dando a conocer.

Garantizó que en Sonora la única voluntad que reinará será la de los ciudadanos, no la que se base en intereses personales, políticos o de cualquier otro tipo, sino que priorizará las necesidades de la gente.

“Yo voy a ser elegido gobernador del estado gracias a ustedes, ustedes van a ser mis jefes, yo no voy a someterme a una voluntad presidencial y a ser un empleado de alguien que no sea la gente y el pueblo de Sonora, por eso voy a levantar la voz y vamos a exigir que nos devuelvan los recursos que salen de Sonora” ¸ puntualizó el “Borrego” Gándara.

El candidato detalló que no se trata de promesas por la coyuntura electoral, una trayectoria en el servicio público lo respalda, en donde siempre ha trabajado por la gente más vulnerable.

“Esta no es mi primera elección, ser gobernador no sería mi primer trabajo como servidor público, tengo años de trabajo que hablan por mí, que dan cuenta de lo que me he preocupado por la gente de Sonora, de Hermosillo, cuando fui Alcalde, quiero repetir esa tarea pero ahora de la mano de todos los sonorenses”, enfatizó.