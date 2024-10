Delfina Gómez escucha las voces del pueblo: trabajo, agua, educación y salud los temas más recurrentes

En la Tercera Audiencia Ciudadana que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo, los temas más recurrentes presentados por los asistentes, son los relacionados con trabajo, agua, educación y salud.

“Ahorita lo que llevamos es el agua que es algo prioritario, la otra es el trabajo, sí hay compañeros que vienen a pedir una cuestión laboral, la otra de los pueblos originarios que son sus caminos que hace falta la cuestión de bacheo y en otros casos ya sea reencarpetado total por la cuestión de cómo están nuestros caminos, y por otro lado que tienen, a lo mejor una intención de una cita conmigo”, indicó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En este sentido, María Teresa Mantecón López, del municipio de Naucalpan, explicó que asistió para solicitar a Delfina Gómez Álvarez ayuda para el tratamiento de su hija, quien padece cáncer y por el tipo de enfermedad necesita de quimioterapias.

Con #ElPoderDeServir fortalecemos la cercanía con el pueblo. Hoy arrancamos la Tercera #AudienciaCiudadana, un espacio donde escuchamos y atendemos a las y los mexiquenses. Juntos transformamos nuestro #EdoMéx. 🙌🏽✨ pic.twitter.com/ReHHLMf4JR — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) October 15, 2024

“La maestra me ha ayudado a todo, me ha estado ayudando a todo para que la puedan tratar y que se cure, me voy muy satisfecha, muy contenta y me voy con el agradecimiento de que me está ayudando la maestra y lo traigo en el corazón ese agradecimiento”, señaló.

Por su parte, Lorena Fernández Hernández, también vecina de Naucalpan, asistió para presentar el proyecto que permite apoyar a las mujeres y hombres del campo mexiquense a través de la implementación de materiales amigables con el medio ambiente y de larga durabilidad en caminos saca cosecha, reduciendo el costo y tiempo de mantenimiento ya que éstos requieren ser rehabilitados cada siete meses y con esta propuesta podrían durar hasta 30 años.

“Fue espectacular, me recibió la Gobernadora de entrada, inmediatamente después de eso, me pasaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano, me pasaron a la Secretaría del Campo, me pasaron a la Secretaría de Movilidad, la próxima semana tengo entrevistas y lo más seguro es que podamos hacer un camino muestra en Valle de Bravo para que vean cómo funciona”, destacó.

Es de referir que quienes sean atendidos en esta Audiencia Ciudadana por la maestra Delfina Gómez Álvarez y los integrantes del Gabinete estatal se sumarán a las más de 2 mil personas que han asistido a las ediciones anteriores en la casa del pueblo, el Palacio de Gobierno.

#AudienciaCiudadana | Nuestra labor es escucharlos y atenderlos para juntos continuar con la transformación de nuestro Estado de México. Personalmente atiendo a cada una y cada uno de los mexiquenses que se dieron cita en esta Tercera Audiencia. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/ky5iCksNJw — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) October 15, 2024

JVR