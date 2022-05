Esposa y abogados de “El Bronco” acusan que aún no lo trasladan al hospital

El equipo de abogados de Jaime Rodríguez Calderón informó que luego de que un juez autorizara el traslado urgente del ex gobernador de Nuevo León a un hospital para su valoración, “debido al delicado estado de salud que se agravó”, esto aún no ocurre.

En Twitter, la defensa de “El Bronco” acusó que dicho traslado no ha ocurrido porque las autoridades del penal, encabezadas por Samuel Franco Colomo y el secretario de Seguridad Pública del Estado y Aldo Fasci, ”quienes dependen directamente del gobernador, no lo han permitido. Un hecho que pone en riesgo la integridad y la vida del ex gobernador”, señaló a través de la cuenta @JaimeRdzNL.

El equipo de abogados de Don Jaime Rodríguez Calderón, informa a la opinión pública que luego de que un juez autorizara el traslado URGENTE de nuestro representado, a un hospital para su valoración, debido al delicado estado de salud que se agravó pic.twitter.com/cTX5LUuKOr — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 1, 2022

Por su parte, la esposa de Rodríguez Calderón, Adalina Dávalos, y el ex secretario de Salud, Manuel de la O, arribaron al Doctor’s Hospital de Galerías Monterrey, donde denunciaron que han pasado más de 14 horas desde que un juez pidió a las autoridades penitenciarias el traslado del ex mandatario estatal, sin que hasta el momento haya salido del Penal de Apodaca.

Juez ordena traslado de "El Bronco" a hospital privado para ser internado

La víspera, un juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León ordenó que Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", fuera trasladado a un hospital privado para ser internado y se le realicen estudios clínicos.

La defensa del ex mandatario estatal presentó la solicitud al juez José Antonio Almaguer Garza para el traslado de "El Bronco" al Doctors Hospital en Monterrey.

La petición se realizó luego de que los médicos del exfuncionario recomendaron su hospitalización al considerar que no ha mejorado de los padecimientos que lo aquejan.

