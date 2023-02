Garantiza Esteban Villegas acompañamiento a pacientes con meningitis

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, garantizó a los familiares víctimas de meningitis, que mantendrán desde su Gobierno, todo el respaldo y acompañamiento con lo necesario; mientras que a los médicos les brindó todo su respeto, por ello pidió confiar en los avances de las investigaciones, ya que se ha pedido que exista total transparencia.

"Yo soy médico, ustedes lo saben, por eso, le he pedido también al Poder Judicial que no vayan a afectar a alguien que no tenga nada que ver en este tema", expresó tras indicar que, las acciones que se han realizado como las detenciones de presuntos involucrados, son parte de la indagatorias, pero que, nadie afirma que los médicos son culpables, recalcó: “es parte de la investigación”.

Se tienen que defender, comentó al manifestar su confianza para dar con los responsables, por ello Villegas Villarreal, ha pedido a las instancias que llevan los casos, a que mantengan su actuar de manera transparente y sin inclinarse a través de presiones, absolutamente de ninguna de las partes.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

Aclaró que, aún falta mucho en las investigaciones sobre los casos de meningitis, debido a que se están cerrando los últimos datos de los avances que siguen llegando.

El Ejecutivo Estatal reconoció que la manifestación de las personas que exigen justicia por los fallecimientos, es muy válida, "yo creo que cualquiera lo haríamos, murieron 35 personas hasta el día de hoy y tiene que haber justicia, no se puede quedar así", expresó.

Finalmente, agregó que las áreas correspondientes mantienen una labor permanente, como la Fiscalía General, Contraloría del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, las cuales está dando resultados, luego de recalcar que les ha pedido que sean muy serios en los juicios que llevan a cabo para que no se vaya a castigar a personas que posiblemente fueron utilizadas y que no son responsables, de ahi que confiara en lograr buenos resultados en este asunto que es de gran interés para su gobierno.

JVR