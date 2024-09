Esteban Villegas pide voto de confianza para Claudia Sheinbaum por reforma a Guardia Nacional.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, mostró su respaldo a la reforma a la Guardia Nacional, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, señaló que el proyecto no tiene que ver con una militarización del país, debido a que la seguridad en los estados se aborda de manera conjunta.

“Si ellos están pensando que la nueva estrategia sea que la Guardia Nacional se sume al Ejército, no se me hace tan descabellado, porque al final de cuantas, en términos reales, venía funcionando de esa manera. Las decisiones en los estados las tomamos en coordinación, las tomamos juntos. No tiene nada que ver una militarización del país”, afirmó el gobernador de Durango.

Asimismo, indicó que no existen las condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, debido a la inseguridad que se está viviendo en Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. De la misma manera, afirmó que es importante fortalecer a las policías municipales para enfrentar a los delincuentes.

“En un momento como éste, hay un ejemplo muy claro en todo el país que solo ocurre en Durango y Coahuila, que es el Mando Especial de la Laguna, que lo comanda el Ejército. Ha funcionado y es el lugar más seguro del país y, si está funcionando, ¿por qué no darle un voto de confianza a la nueva presidenta y a su equipo de que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército?”, añadió.

Además, Esteban Villegas pidió un voto de confianza para Claudia Sheinbaum, quien imprimirá, en su administración, un nuevo estilo para gobernar en materia de seguridad, con la integración de Omar García Harfuch, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Si yo fuera legislador, no lo soy, yo le daría un voto de confianza a la presidenta. Yo creo que los legisladores deben de darle un voto de confianza a una nueva presidenta, que va allegar con un nuevo estilo de gobernar. En el tema de seguridad, por lo que yo conozco a Omar García Harfuch, le va a imprimir un toque especial al tema de seguridad”, dijo el mandatario estatal en atención a medios.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

La reforma a la Guardia Nacional fue aprobada en Cámara de Diputados, por lo que se encuentra en el Senado para ser discutida y, en su caso, ser aprobada. Morena y aliados anunciaron que cuentan con los votos necesarios para que el proyecto pase.

JVR