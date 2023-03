Esto es el inicio de un gobierno del "norte" que une a la sociedad: Maru Campos

Con un fuerte respaldo de la clase política del país, la gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó con ahínco que su primer año al frente de Chihuahua es solo el inicio de un gobierno que no es ni de izquierda ni de derecha, sino del "norte", el cual no cree en dictaduras y proclama la unidad al destacar que la riqueza de su gente es lo que caracteriza a México como un país único en el mundo.

"Es apenas el comienzo de un gobierno, que no divide a la sociedad, sino que la une; de un gobierno que no llama a la confrontación, sino al encuentro, al diálogo, a la disminución de brechas; de un gobierno que no es de derecha ni de izquierda sino del norte; de un gobierno que no cree en dictaduras, ni en imposiciones, ni en radicalismos y en el honor"