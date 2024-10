Exigen aparición de repartidor del diario El Debate

Ciudadanos de Culiacán salieron a marchar por la desaparición de Sergio Cárdenas, repartidor del diario El Debate y quien fue levantado por sujetos armados la mañana del sábado 19 de octubre, dos días después de que las oficinas del medio fueran atacadas a balazos.

Periodistas, colectivos y familiares marcharon desde la catedral hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado para exigir inmediatas acciones que permitan localizar con vida a Sergio.

El lunes, familiares y algunos amigos realizaron una pequeña manifestación en el patio central de Palacio de Gobierno para pedir el apoyo del gobernador en la búsqueda y liberación del trabajador.

“Él tiene cinco nietos, están pequeñitos y no dejan de preguntar por él, porque sabían que le íbamos a hacer una fiesta por su cumpleaños el día que se lo llevaron, y pues ellos siguen esperando que regrese su abuelo, porque fue su cumpleaños y dónde está, no ha regresado.

“Les decimos que está trabajando, que se fue a dormir, que al rato regresa, que está con tu abuelita, está con tu tía, pero ya son muchos días que no lo ven y ellos no están acostumbrados a no verlo, ya no sabemos qué decirles”, expresó su hija.

Hace unos días el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó que su administración trabaja arduamente para localizar a Sergio Cárdenas, así como el resto de las personas desaparecidas.

“Seguramente vamos a tener resultados pronto. Hay un trabajo específico de las personas que están siendo privadas de la libertad”, expresó Rubén Rocha.

Sobre este caso y el atentado a balazos contra las oficinas del periódico El Debate, el gobernador consideró que fue un acto distractivo por grupos criminales.