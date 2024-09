Se registra fuerte explosión de ducto de Pemex en Altamira, Tamaulipas | VIDEO

Un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) explotó la noche de este viernes en Altamira, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad de la entidad confirmó el hecho y precisó que ocurrió en brecha de Chocolate, donde el personal de la paraestatal ya se encuentra a cargo de la situación.

Reporta @azucenau, explosión de ducto de #PEMEX en brecha del Chocolate de #Altamira, #Tamaulipas.

Personal de Petróleos Mexicanos ya se encuentra en la zona.pic.twitter.com/TOKqmktPFa — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 21, 2024

La dependencia estatal pidió a la ciudadanía mantenerse alejada, no obstante, aseguró que este accidente no representa ningún riesgo para la población debido a que no se dio cerca de un lugar poblado.

#Actualización



Se confirma explosión de ducto de PEMEX en brecha del Chocolate de #Altamira, el personal de Petróleos Mexicanos ya se encuentra a cargo de la situación.



Más info:https://t.co/ypphdSNQPZ https://t.co/P9gXk9PCRR pic.twitter.com/BcAPXZtm76 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 21, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT