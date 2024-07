Mara Lezama informa que falta 1.7% para restablecer la totalidad del servicio eléctrico en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama aseguró que solo falta 1.7 por ciento en Playa del Carmen para que se restablezca al 100 por ciento el suministro de energía eléctrica en la entidad.

En sus redes detalló: “Estamos en Playa del Carmen con personal de la CFE en varios puntos de la ciudad. Falta 1.7 para restablecer el suministro eléctrico y hay muchos seres humanos trabajando aquí, que llegaron de muchos estados previo a la contingencia”.

Aseveró que le pidieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llegaran antes y les ayudaron a cortar arbustos, así como restablecer desde el minuto uno la electricidad para beneficio de la población.

Agregó que los vientos, no solo afectaron la electricidad, si no también se llevaron transformadores y servicio de telefonía. “Hay que arreglar todos los ramales sin descanso, y no vamos a descansar hasta que Quintana Roo esté perfectamente conectado”.

Indicó que están a punto de terminar y no se va a ir hasta terminar con todo el trabajo.

FBPT