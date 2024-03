Febrero de 2024 es el febrero más bajo de delitos en los últimos 6 años en Jalisco, según datos del Gobierno Federal

El mes de febrero de 2024 es el febrero más bajo de delitos en la administración, con una disminución del 60.4 % en delitos de seguimiento especial, 45.2 % en homicidios dolosos y 71% feminicidios , de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

“Estos resultados no serían posibles si no tuviéramos una estrecha coordinación con las autoridades federales, con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con la Marina, el trabajo que hacemos es permanente, es cercano y es de absoluta coordinación. Por eso ese compromiso se tiene que sostener para que la agenda se seguridad no quede mezclada con temas políticos. En esto trabajamos todos con mucha seriedad”, mencionó Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirma que la baja en delitos de alto impacto es fruto de la estrecha coordinación con las autoridades federales. Video: Gobierno de Jalisco

En la incidencia delictiva total Jalisco sigue por debajo de la media nacional, en la posición número 15, cuando en 2018 se ubicaba muy por encima de la media nacional en el lugar 8. Mientras el país creció su tasa en la incidencia delictiva total por cada 100 mil habitantes en lo que va de este sexenio 6.2 por ciento, Jalisco logró bajar 24.5 por ciento, por debajo de estados como Baja California, Colima, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, entre otros.

Estos fueron los delitos que bajaron en Jalisco

Los delitos que tienen que ver con la seguridad pública y que corresponde al ámbito de las fuerzas de seguridad local, gobierno del estado y gobiernos municipales, se registra una reducción con respecto a febrero de 2019, en total en esta fecha se cometían 5 mil 090 delitos y febrero de 2024 se contabilizan 2 mil 017, es decir, 60.4 por ciento menos.

En este mes la disminución se da en todos los delitos de seguimiento especial. Robo de vehículo particular 58. 7 por ciento de reducción; robo a negocio 71.8 por ciento; robo a personas 59.6 por ciento; robo a casa habitación 67.7 de reducción; vehículo de carga pesada menos 78.8 por ciento, 80 de estos cometidos en febrero de 2019 y 17 en este mes en 2024; robo a motocicleta con menos 14 por ciento; robo a banco 66.7 por ciento; robo a cuentahabiente con el 77.6 por ciento de reducción.

En cuanto a delitos en homicidios dolosos la reducción es de 45 por ciento respecto a febrero de 2019.

En homicidios, el estado de Jalisco se mantiene por debajo de la media nacional, por debajo de estados como Colima, Morelos, Baja California, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Nuevo León y Oaxaca.

Lo que respecta a feminicidios la baja es del 71.4 por ciento, siendo que el mes de febrero se cometieron 2 de estos delitos y se continuará castigando a quien atente contra la vida de las mujeres. Se mantiene por debajo de la media nacional al igual que en el delito de secuestro que disminuyó de seis en febrero de 2020 a 1 en febrero de 2024. En extorsión la baja es de menos 41.4 por ciento.

“Aquí tenemos un panorama de dónde vamos, que habla de que se está avanzando y que habla de que todavía falta mucho por hacer, pero es muy importante que se entienda que estos datos que son, insisto, presentados mes por mes por el presidente de la República y que son sin duda la guía para tomar decisiones en nuestro estado son una muestra clara de los avances que tenemos en esta agenda”, indicó el gobernador de Jalisco.

El gobernador agregó que se mantendrá la estrategia en revisión y en evaluación. Se hacen ajustes cada semana, aclaró el mandatario, pues se entiende la importancia de esta agenda para el estado y para el país en medio del proceso electoral.

