Félix Salgado rechaza ser el poder tras Evelyn en Guerrero; “ella es la gobernadora”, sostiene

El senador Félix Salgado Macedonio rechazó que él sea el poder detrás del gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero.

En el Senado, declaró ante los medios de comunicación que son falsas las especulaciones respecto a que su hija no gobierna el estado.

Remarcó que Evelyn Salgado fue electa legítimamente por los guerrerenses para gobernar, con una ventaja de más de 60 mil votos , por lo que “ ella no es la hija de Félix, es la gobernadora de Guerrero ".

Dijo que ni siquiera le da consejos a la mandataria estatal , porque ella sabe hacer su trabajo, mientras que a él le corresponde cumplir con su labor como representante del estado ante el Senado de la República.

“Es inaceptable y es denigrar a la mujer, es denigrar a su inteligencia, jamás lo haría yo. Pero, sí tengo que cumplir con mi tarea de senador de la República, por supuesto que estoy para respaldar al gobierno de Evelyn Salgado y de Andrés Manuel López Obrador" Félix Salgado Macedonio

El senador morenista destacó que no sirve para dar consejos y que su hija hace muy bien su trabajo. "Mire, yo no doy consejos y cuando los doy nadie me escucha, entonces no sirvo para dar consejos. Entonces, ella hace su trabajo y lo hace muy bien y yo hago mi trabajo , que no lo hago tan bien, entonces yo no le serviría mucho dándole consejos”, declaró.

