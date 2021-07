Por feminicidios, mujeres marchan en Morelia para exigir justicia

Colectivos feministas se manifestaron este domingo en Morelia, Michoacán para exigir justicia por los recientes asesinatos de mujeres en el estado.

"Así como nos presumen nos matan", "calladita no me veo más bonita, calladita no me veo", y "ni una más", fueron algunas de las consignas con las que decenas de mujeres y niñas protestaron en la capital michoacana.

Con pañoletas amarillas y moradas y pintura roja en brazos y cuello, como símbolo de la sangre de las víctimas, el contingente avanzó desde la conocida fuente de Las Tarascas rumbo al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades el cese de la violencia contra las mujeres.

La manifestación ocurre luego de que colectivos feministas denunciaron el asesinato de 10 mujeres en las últimas dos semanas, en distintos hechos, en el estado encabezado por Silvano Aureoles.

"La justicia existe solo para quienes pueden pagarla, y el dinero de tu familia no callará a la mía", se lee en la lona con la que arrancó la protesta encabezada por la Red Colectivas Feministas Michoacán.

Más temprano, al medio día, colectivas convocaron a una manifestación en el municipio de Zitácuaro, donde fue localizado el cuerpo de Danna Kenneth Carvajal de 24 años, quien fue hallada el pasado 27 de junio, luego de varias horas desaparecida.