Lamentan colectivos aumento de violencia de género

Colectivos y expertos lamentaron la situación de violencia que las mujeres viven en el país, pues aseguraron que las políticas públicas no terminan de verse reflejadas en la disminución de los delitos.

En entrevista con La Razón, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) aseguró que el incremento de las violencias contra las mujeres es la muestra clara de la ausencia de un estado de derecho en México y de una cultura de ilegalidad y permisividad en el país.

“Estos datos lamentables que no son datos aislados son vidas arrebatadas, historias truncadas por el patriarcado que es perpetuado por las omisiones de las autoridades de un sistema de justicia injusto, opresor, machista y revictimizante”. Wendy Figueroa

La también psicóloga feminista dijo que las nuevas cifras de violencia, deben de ser un foco rojo para la ciudadanía y el gobierno federal, así como los estados y municipios donde no solo se requiere reconocer la crisis de derechos humanos en la que está México, sino que se protejan todos y cada uno de los derechos de todas las mujeres.

“Y contar con propuestas públicas y presupuestarias reales y garantes no como lo estamos viendo ahora en la coyuntura de las elecciones, por lo que todo caso de violencia sea reflejado con el porcentaje que sea debe de llevar a implementar como parte de la agenda política de todos los partidos y del gobierno en turno acciones y estrategias interseccionales, intersectoriales y con perspectiva de género”, dijo.

Por separado, Perla Acosta, vocera del colectivo Alas señaló que la falta de una política pública integral, ocasiona que unos delitos sigan aumentando y otros disminuyan, ya que no se ataca el problema de manera general.

Se busca reconocer y proteger todos los derechos de todas las mujeres. Foto: Cuartoscuro

“Sigue debiendo el Gobierno federal, no hay una política pública especializada que apoye a las mujeres, no hay visión de género ni capacitación que proteja al género, ya que de nada sirve que haya leyes aisladas que no se centren en una institución que las aplique”, detalló a este diario.

La activista afirmó que las cifras son alarmantes sobre todo porque no bajan de ninguna manera, lo que demuestra que hay delitos que no existen para las autoridades. “Somos de los países con más violencia infantil y ese problema continúa, se sigue ignorando y no se ataca, pues sigue en aumento al paso de los meses”, precisó.