Fiscal de Guerrero revisa video de narco y acude a Totolapan

La fiscal General del Estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que valoran, como una línea de investigación, un video donde José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, uno de los líderes de la “Familia Michoacana”, asegura que los ataques cometidos en el municipio de Totolapan, donde murieron 20 personas, entre ellos el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda, tenían como objetivo asesinarlo a él por los enfrentamiento que sostiene con el grupo delictivo “Los Tequileros”.

De acuerdo a la fiscal, el vídeo de diez minutos, el cual es difundido en redes sociales y medios de comunicación, es analizado por las autoridades judiciales para verificar su autenticidad y corroborar que los crímenes cometidos, fueron parte de una disputa por la zona entre los grupos delictivos.

Este viernes, la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, se trasladó al municipio de San Miguel Totolopan, Guerrero, para encabezar las investigaciones y en diversas entrevistas a los medios de comunicación advirtió que no tenía ningún reporte sobre la residencia o permanencia de un líder del cártel de la Familia de Michoacán en ese municipio.

El Fresa, quien se ostenta como un empresario textil, fue uno de los principales capos señalados para ser detenidos en el sexenio anterior, ya que se le señalaba de haber escapado de múltiples emboscadas de las autoridades. En los últimos días su búsqueda se intensificó por parte de las autoridades federales.

En el video, el cual es verificado por las autoridades sobre su autenticidad, el Fresa menciona que el grupo delictivo de los Tequileros tenían como objetivo asesinarlo a él; sin embargo, la agresión se ocurrió en contra de Conrado Mendoza Almeda, presidente municipal, de quien no hace ningún señalamiento negativo, muestra una cercanía con él, y simplemente afirma que le pasó el mal hecho.

De acuerdo a lo difundido por Hurtado Olascoaga lo ocurrido en Totolapan, se cometieron traiciones dentro del pueblo y reconoció que “se confiaron” porque no pensaba que alguien se atreviera a hacer un ataque en esa zona.

En su versión de los hechos, El Fresa salió de San Miguel Totolapan, buscó a su gente y menciona que “las cosas se salieron de control”. Muestra un video en el que se observa una fila de camionetas en llamas, con manchas de sangre e impactos de bala. No se ven personas ni cuerpos.

“Estaba muy molesto, muy molesto y no dejamos ni un cabrón ahí, decidí que no merecían ni enterrarse, ¿por qué?, porque se volaron la barda al meterse en ese pueblo, pueblo tranquilo”.

Hurtado Olascoaga pidió a la gente de San Miguel estar tranquilos y no bajar la guardia porque, “los que entraron están muertos, todos”, afirmó.

Los hechos, ocurridos el miércoles 5 de octubre, donde además del presidente municipal, fueron asesinados su padre y funcionarios públicos, generó el repudio de diversos sectores, ya que los hechos se cometieron con armas de alto calibre y aún no hay detenidos.

No hay “negociación” con criminales, afirma AMLO

La dimensión de los sucesos en Totolapan, Guerrero, es de tal magnitud que no puede haber negociación en ningún sentido, respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la intención del líder del grupo criminal La familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, quien buscaba negociar con el alcalde de esa región.

“Es que no es asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo en donde pierden la vida 20 personas. Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley”, advirtió el mandatario.

Adelantó que en breve ofrecerá resultados, pero se comprometió a que en su administración no habrá impunidad para delincuentes.

“Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables, eso es lo que se está haciendo. No puedo, por razones lógicas, no puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad” enfatizó.

López Obrador advirtió que la descomposición social que vive el país se originó por la complicidad que establecieron los gobiernos con delincuentes, pero ahora las cosas son diferentes.

“No es como antes que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades”, criticó López Obrador.

Dio a conocer que las averiguaciones siguen en manos de las autoridades locales, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin embargo, la población también se ha convertido en una especie de protectores de los propios delincuentes.

“Yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez, y ya cuando se autorizaron pues ya no se encontró nada; al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército”, recordó el Presidente.

También reconoció que la gobernadora, Evelyn Salgado, le solicito reforzar la vigilancia en la región de la zona serrana de Guerrero, debido a esta violencia que prevalece.

“Está abierta la investigación conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron”, expuso el mandatario.