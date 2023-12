Tenemos que generar proyectos de infraestructura hidráulica para Guanajuato: Libia

Una de las principales peticiones de la militancia y simpatizantes del PAN durante la precampaña, ha sido resolver la falta de agua y garantizar el suministro de este recurso.

En respuesta, Libia Dennise García Muñoz Ledo, menciono que Guanajuato tiene que generar proyectos de infraestructura hidráulica, como sistemas de recolección de agua pluvial, bordos y presas, “eso es impostergable, viene desde lo más pequeño hasta lo más grande”.

“Aunque tenemos menos lluvia que nunca, hoy tenemos que aprovechar los escurrimientos naturales.

"Estaremos presentando un proyecto muy importante al respecto”, sostuvo.

La precandidata panista a la gubernatura mencionó que durante su etapa al frente de la Secretaría de Gobierno, conoció los esfuerzos del estado para garantizar agua a los guanajuatenses y participó en las gestiones necesarias.

En los encuentros de Libia con la militancia a lo largo de un mes de precampaña, la preocupación es constante por la falta de agua, por lo que la precandidata adelantó que incluirá este tema en sus propuestas.

“Quiero que me acompañen, que no me dejen sola. Voy a recorrer los 46 municipios de Guanajuato, no solo para que yo hable, sino para que ustedes hablen para que ustedes digan qué es lo que hace falta, qué podemos trabajar”.

