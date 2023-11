Gobernador de Nuevo León va por nueva Constitución

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseveró que mientras “la pobre Xóchitl (Gálvez)” y el PRIAN siguen “regándola una y otra vez”, con Movimiento Ciudadano comenzará una campaña alegre que los lleve al triunfo en 2024, para, además, impulsar una nueva Constitución.

Luego de que el domingo se registró como precandidato presidencial del partido naranja, el mandatario neoleonés fue el invitado especial al informe de actividades legislativas de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, coordinada por Jorge Álvarez Máynez.

Aseguró que el futuro es naranja para un nuevo México, por lo que sostuvo que se debe pensar en una mayoría legislativa con la cual buscarán la aprobación de “una nueva Constitución”, acorde con los nuevos tiempos.

“Tenemos muchos sueños, queremos, como en Nuevo León, tener los votos necesarios para una nueva Constitución, acorde a los nuevos tiempos, queremos un nuevo convenio fiscal que respete a los estados, un nuevo federalismo.

“Nuevas leyes que tengan esa materia ecológica, el medioambiente, los derechos, las libertades. Si en dos años, batallando con el PRIAN en Nuevo León, nos trajimos a Tesla, imagínense lo que vamos a hacer teniendo el Congreso a favor y gobernando este país hermoso, nuestro México”, remarcó.

En el evento, que se realizó en el Teatro Roberto Cantoral, al que asistieron los principales líderes del partido, y muchos simpatizantes se quedaron afuera del auditorio, criticó de nueva cuenta las, dijo, campañas ilegales que han desarrollado Morena y el Frente Amplio por México antes de que inicien formalmente las precampañas.

Por ello, aseguró que con su postulación comenzarán las campañas alegres, que incluirán tenis Fosfo Fosfo y las canciones de Yuawi.

“México, esta campaña apenas comienza, llevábamos seis meses de ilegalidad, de derroche, de ver al poder desmedido metiendo las manotas y al PRIAN regándola una y otra vez, la pobre Xóchitl ya va cinco al hilo, pero ya por fin empiezan legalmente las campañas federales y locales y van a conocer México, se los juro, lo que es una campaña alegre, con valores, con tenis Fosfo Fosfo, cantando con el Yuawi y arrasando en junio del 2024”, manifestó.

En su mensaje, García remarcó que después de que Movimiento Ciudadano ha tenido un crecimiento exponencial desde 2012 y recordó los logros que han obtenidos en los últimos cuatros procesos electorales federales.

“Y hoy no me queda más que decir que no hay quinto malo. Lo hicimos en 2012, crecimos en el 2015, en el 2018 nos duplicamos, en el 2021 gobernamos ya los dos estados más importantes de México y las tres capitales”, apuntó.

Por ello, puntualizó a los asistentes que viene el mayor reto en 2024 de ganar la Presidencia de la República.

“Ahora sí, el mayor reto, el principal, vamos a ganar la Presidencia de la República, vamos a ganar y ser primera fuerza en la Cámara de Senadores y primera fuerza en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, la Ciudad de México con (Salomón) Chertorivski, seguir siendo gobierno en Jalisco, con (Pablo) Lemus, y vamos por, como dice Máynez, ese México nuevo”, expresó.