Gobernador de Puebla rechaza acusaciones de Mier Velazco

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que él no se dedica a “filtrar” información judicial, por lo que rechazó las acusaciones que hizo en su contra el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, en redes sociales.

En conferencia de prensa, el gobernador no dudó en responderle al legislador morenista al advertir que éste debe aclarar sus probables vinculaciones en la comisión de diversos delitos que han llevado a la cárcel a algunos de sus socios.

“Está bien que lo haya dicho y qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos, vamos a ver responsabilidades en la ejecución de tres agentes ministeriales en Tecamachalco y muchas otras cosas…que las aclare, lo vuelvo a exhortar a que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y están revelándose todos los días, que las aclare, solo eso", señaló.

En tanto, Barbosa Huerta cuestionó el mensaje de Mier Velazco, al señalar que él ni siquiera es de Morena, pues calificó al legislador como “el segundón de Enrique Doger”.

"Él no es Morena, él es priísta, él siempre fue el segundón de Enrique Doger, él no es Morena y a ver, yo no tengo ninguna información, ni tengo ninguna información, ni me dedico a filtrar, niego cualquier circunstancia", sentenció Miguel Barbosa.

Y aseguró que el único que conoce todos los detalles de la investigación que pesa en su contra es el propio Mier, por lo que avaló el interés del diputado federal para que se aclaren las cosas.

Finalmente, el gobernador de Puebla dijo que esperará que el Mier Velazco ratifique hasta agosto su intención de contender por la gubernatura del estado en 2024, aunque destacó que lo ha venido haciendo desde que fue designado coordinador de Morena en San Lázaro.

FBPT