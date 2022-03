Gobierno de Querétaro, Liga MX y Gallos Blancos siguen líneas de investigación por violencia en el Corregidora

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, informó a través de sus redes sociales que se reunió con Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, así como con Gabriel Solares, presidente del Club Gallos Blancos, luego de los hechos violentos que se llevaron a cabo ayer en el Estadio Corregidora.

El mandatario estatal mencionó en su mensaje que el encuentro fue para continuar con todas las líneas de investigación y determinar responsables por acción u omisión. "Nadie quedará impune", afirmó.

Me reuní con @MikelArriolaP, presidente de la Liga BBVA MX, y Gabriel Solares, presidente del Club Gallos Blancos de Querétaro, para continuar con todas las líneas de investigación y determinar responsables por acción u omisión. Nadie quedará impune. pic.twitter.com/Zw4pFEbAaA — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

Más temprano y en conferencia de prensa, Kuri dio pormenores de las personas que resultaron heridas durante el encuentro de futbol que disputaban los Gallos Blancos y el Atlas de Guadalajara.

El gobernador de Querétaro confirmó que 26 personas ingresaron al hospital para recibir atención médica, y que de esas, tres siguen graves y otras tres fueron dadas de alta .

"Me siento ofendido e indignado, muy dolido y muy entristecido, esto no va a quedar impune . Me quiero dirigir a ti, criminal. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más", aseguró el mandatario en su conferencia de prensa.

Además, dijo que los responsables de las agresiones en el Estadio Corregidora serán identificados y detenidos para rendir cuentas por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que aseguró que "a los violentos les vamos a responder con ley y con justicia".

KEFS