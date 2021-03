Gobernador de Tabasco respalda a AMLO en queja al CJF por freno a reforma eléctrica

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López respaldó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su demanda de que se rectifique la decisión de los jueces que han concedido suspensiones provisionales contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ya que es un despropósito judicial.

Con toda energía y decisión los tabasqueños respaldamos su reclamo respetuoso y firme ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se rectifique el proceder ilegal y contrario a los intereses nacionales.

"Esto no es nada más una postura política o de coyuntura, recordemos que el artículo 28 constitucional establece que tratándose de la industria eléctrica no se considerará monopolio, por lo tanto el hecho de que se privilegie la empresa productiva del Estado no puede considerarse inconstitucional", afirmó.

El mandatario morenista dijo que los contratos de las empresas reclamantes con base a los cuales se han otorgado suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica, obligan a que el Estado mexicano deba aumentar año con año el costo del suministro de la energía eléctrica al consumidor.

"Tal despropósito no se inscribe en aras del interés colectivo y es exactamente lo contrario al espíritu de la Ley de Amparo", aseveró en el marco de la conmemoración del 83 aniversario de la Expropiación Petrolera, en el municipio de Centro, Tabasco.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios de Estado y el director de Pemex, Octavio Romero, Adán Augusto López hizo un llamado a otros actores políticos a cerrar filas y apoyar con todo la política energética del gobierno de la Cuarta Transformación.

"En Tabasco acompañamos y respaldamos al gobierno de México. Hoy sí festejamos un aniversario más de la expropiación petrolera, pero desde aquí acompañamos la decisión de proseguir una política firme y decidida para recuperar la soberanía energética, y no permitir obstáculos para lograrlo", finalizó.

