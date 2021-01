Vacunas contra COVID-19 son difíciles de conseguir reconocen Gobernadores

Gobernadores que integran la Alianza Federalista aseguraron que no van a crear una falsa expectativa en la ciudadanía al buscar vacunas contra Covid-19, debido a que los laboratorios ya tienen contratos con los países desde hace meses, lo que hace muy difícil que puedan tenerlas para los estados.

“Le tomamos la palabra porque hemos pedido desde hace mucho que se tomara esta decisión, pero también decimos que no se debe generar una expectativa falsa en la población, porque la tardanza que se tomó en la definición el día de hoy, hizo que ya los contratos de muchos países con los laboratorios, hagan que sea muy difícil conseguir vacunas, muy difícil”, destacó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, al término de la reunión privada en Coahuila.

A nombre de los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, dijo que se acordó regresar a cada uno de los estados para convocar a la iniciativa privada, y formar una comisión para pedir al gobierno federal, “que si es cierto que hay la intención de impulsar esta iniciativa, nos digan como le vamos a hacer para ver como podemos avanzar junto con los empresarios y generar la bolsa de recursos para la compra de vacunas que hacen falta para completar la vacunación al cien por ciento de las entidades”.

Los gobernadores de la Alianza Federalista sostuvieron que al tener carácter de emergencia, hay una serie de disposiciones legales que primero tiene que aclarar el gobierno federal para saber cómo se solventan y como trasladarlas al país, además de ver que disponibilidad hay, ya que “podemos tener los recursos y la voluntad, pero puede no haber vacunas”.

Otro de los acuerdos alcanzados, fue el de pedir al Gobierno de México, una revisión del Plan Nacional de Vacunación de carácter técnico y no político, toda vez que está en manos de los siervos de la nación, que no tienen experiencia y ponen en riesgo a las personas y reiterar la solicitud de que sean los sectores de salud en los estados quienes encabecen la vacunación y no improvisados.

“Un tema tan delicado como el manejo de la vacuna debe dejarse al sector salud porque son los que tienen la experiencia, ya que son décadas y eso se ha ganado con el reconocimiento internacional, pues se han logrado erradicar enfermedades infecciosas desde hace años. Un tema tan delicado no se debe dejar en manos de personas ajenas al sector salud, que no tienen experiencia en la materia, y eso pone en riesgo amuchas personas”, aseguró el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Señaló que la vacunación parece ser un filtro, para ver a quien se le da una dosis, pues se sabe que los siervos de la nación son activistas electorales, "por eso hemos hecho llamados a que no se politice el proceso de la vacuna, por ello el llamado es que el programa lo maneje, coordine y aplique el sector salud”.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, dijo que no hay certeza que llegue la segunda vacuna y nadie sabe el calendario de entrega. “Es la primera vez que deja la aplicación a inexpertos, pues los siervos de la nación no conocen el perfil epidemiológico de la población ni conocimiento en la materia. Es indispensable que el personal de salud de los estados se haga cargo del proceso de vacunación”.