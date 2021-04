Incertidumbre sobre quién es el propietario del club que expropiará gobernador Bonilla

El gobierno de Baja California indemnizará con 1,220 millones de pesos al propietario del Club Campestre que acredite la posesión legal del predio, luego de que se cumplan los 15 días hábiles que tiene para impugnar ante las instancias judiciales respectivas la expropiación decretada por el mandatario Jaime Bonilla.

Así lo informó Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, tras adelantar que en ese predio se instalará un lago, un anfiteatro donde se presenten diversas obras al aire libre, un centro cultural, canchas deportivas de fútbol y tenis, así como una pista de tartán, en beneficio de un millón 200 mil personas.

En entrevista con La Razón detalló que en este momento existe incertidumbre respecto a quiénes son los dueños, ya que en los documentos oficiales aparecen tres propietarios, entre ellos el general Abelardo L. Rodríguez, así como Alfonso García González, quien fue el último gobernador del territorio de Baja California.

"Habrá que dilucidar entre ellos para ver quién es el propietario, para que el gobierno les de en un periodo de dos años la indemnización que se calcula que será en 1220 millones de pesos", señaló el funcionario del gobierno bajacaliforniano.

Recordó que este martes el gobernador del estado Jaime Bonilla dio el primer paso del proceso de expropiación que establece la ley al publicar el decreto para iniciar el trámite correspondiente con el Club Campestre, y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte.

"Es un estudio técnico en el cual hay que analizar una serie de circunstancias, de tratados internacionales, Constitución del Estado, Constitución de la República, jurisprudencia, cuestiones de deslinde, de catastro, de la ubicación del terreno, la determinación de los servicios públicos, todo lo que está alrededor, cuántas colonias hay, todo lo que está ahí", indicó.

Rodríguez Lozano expuso que con esta declaratoria del gobernador se abre un periodo de audiencia pública para quienes se sientan afectados o estén contra de la expropiación del Club Campestre, y que crea que tiene razones para que este proceso no se de.

"Nosotros lo calificaremos, y si procede ahí se queda, ya no avanza la expropiación, si no procede como creemos que no procederá, entonces el gobernador en 15 días hábiles emitirá un decreto de expropiación que ya será propiamente el decreto de expropiación.

"Y a partir de ahí las autoridades ocuparán las instalaciones del Club Campestre e iniciarán el proyecto interactivo que el gobernador ha diseñado para la gente de Tijuana", comentó a este diario.

De acuerdo con el decreto se busca habilitar un parque urbano para la interacción social, debido a la necesidad de áreas verdes para la población de la entidad, por ello, el Club Campestre es la mejor opción, pues se encuentra en la zona centro de Tijuana, además de contar con 50.43 hectáreas.

El secretario general de Gobierno refirió que el proyecto beneficiaría a los habitantes de las colonias fundadoras de Tijuana como la Libertad, Postal, Independencia, Guerrero, La Villa, Hidalgo, cuyos habitantes no tienen un espacio para el esparcimiento y el ocio, la recreación y el deporte.