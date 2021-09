Gobierno de Edomex entrega títulos de propiedad en región de Zumpango

Durante la entrega de títulos de propiedad y posesión para familias de la región de Zumpango, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que más de 37 mil mexiquenses ya cuentan con certeza jurídica sobre su patrimonio, resultado de este programa, y subrayó que la mitad de quienes han recibido sus escrituras son mujeres.

“De todos los títulos de propiedad que hemos entregado, de los más de 37 mil que hemos entregado, la mitad han estado escriturados, han sido para mujeres, lo cual nos da muchísimo gusto, porque le da una certeza, una tranquilidad, le ayuda en el patrimonio de las mujeres y seguimos impulsando su desarrollo, su fortalecimiento”, afirmó.

El mandatario mexiquense señaló que el programa Familias fuertes en su patrimonio, ayuda a regularizar la documentación de predios, viviendas y solares, para obtener certeza jurídica de las propiedades.

Puntualizó que en el Estado de México cerca del 18 por ciento de las viviendas no cuentan con su documentación en orden, lo que genera incertidumbre, ya que al no tener esos papeles no pueden realizar acciones como hipotecar, heredar o vender.

“Me da muchísimo gusto que el día de hoy lo reciban, éste es un programa muy importante que llevamos a cabo en todo el Estado de México para regularizar, ayudar a las familias a que regularicen sus predios y sus propiedades.

“Cerca del 18 por ciento de las viviendas del Estado de México no tienen sus papeles en orden, sus papeles regularizados, esto quiere decir que uno de cada cinco hogares, uno de cada cinco viviendas, uno de cada cinco predios que tenemos en el Estado de México no cuentan con sus papeles en orden, no tienen la titularidad de la posesión de sus propiedades”, expresó.

El Gobernador Alfredo Del Mazo reconoció el trabajo que realiza el Poder Judicial del Estado de México, que encabeza Ricardo Sodi Cuellar, al establecer un juzgado especializado en juicios sumarios de usucapión, para agilizar los procesos y con un costo bajo.

Asimismo, indicó que, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), quienes buscan regularizar su predio, son acompañados durante el procedimiento, e informó que en esta gira de trabajo recibieron sus títulos de propiedad más de mil 500 mexiquenses.

Del Mazo Maza manifestó que este programa también genera ahorros en la economía de las familias, ya que disminuye los costos.

En este sentido, detalló que en un juicio ordinario de usucapión los costos pueden ser de 40 mil o 30 mil pesos, mediante este programa sólo se paga 10 mil o 9 mil pesos; en el caso de juicio sumario de usucapión el trámite solo cuesta 885 pesos.

Agregó que la escrituración a través del Colegio de Notarios se aplica un descuento de más de 70 por ciento, ya que el costo pasa de 50 mil o 30 mil pesos a 3 mil 800 pesos.

Mientras que el solar urbano el trámite es gratuito y la cancelación de hipoteca tiene un costo de mil 200 pesos.

Luego de entregar títulos de propiedad para beneficiarios de la zona norte de la entidad, de municipios de Apaxco, Tequixquiac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla, el titular del Ejecutivo estatal señaló que quienes reciben sus títulos podrán incrementar la plusvalía de sus propiedades, resultado del desarrollo del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Destacó que esta región de la entidad será de las que más crezca con la llegada de la terminal aérea, ya que se generarán más empleos, así como la llegada de más inversiones, por lo que, dijo, se trabaja en proyectos de comunicación, como lo es la ampliación de la Línea 4 del Mexibús.

“Estamos trabajando en mejorar las vías de comunicación, para que el acceso a esta región del estado sea mucho mejor, estamos mejorando no nada más las vías de comunicación, sino también el transporte masivo, estamos ampliando la Línea 4 del Mexibús, para que pueda llegar justamente hasta el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, y ayudar a todas las personas que van a trabajar al aeropuerto o que se trasladarán al aeropuerto y de regreso, entrando hasta la Ciudad de México”, apuntó.

Asimismo, añadió que se llevan a cabo la actualización de los planes municipales de desarrollo urbano de esta región, para dar certeza y orden al crecimiento.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, señaló que el Imevis se ha convertido en un aliado de los mexiquenses, acercando servicios de manera sencilla y amable, y para lograr este objetivo, este organismo estatal trabaja de la mano con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para llegar a los 125 municipios del Edoméx, a través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana con asesoramiento y orientación de donde realizar sus trámites.

Agregó que el programa Familias fuertes en su patrimonio, es uno de los más importantes para la gestión del Gobernador Del Mazo Maza, pues un documento de propiedad reconoce el gran esfuerzo que realizan las familias por tener un hogar, por lo cual, indicó que la Secretaría a su cargo trabaja, junto con otras dependencias, para ofrecer viviendas de calidad en ciudades ordenadas y funcionales que cuenten con espacios públicos que brinden valor al patrimonio de los mexiquenses.

