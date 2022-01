Gobierno de Veracruz alista propuesta para derogar delito de ultrajes a la autoridad

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, presentará ante el Congreso del estado la propuesta de derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal local, tras aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“La aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias. Bueno, sí se puede hacer parciales y se debe justiciar, pero nosotros no. Tenemos confianza en que la Comisión está en manos de otra personas que no se va a prestar a tintes políticos, ni golpeteo mediático”