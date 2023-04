En Guerrero, liberan a periodista que fue detenido por exhibir vivero sin plantas que cobra 'Sembrando Vida'

La Secretaría General de Gobierno de Guerrero informó que el periodista Bertín Chino González, director de medio digital “Prensa del Sur”, fue liberado tras haber sido detenido por elementos de la Policía Rural en el municipio de San Luis Acatlán.

El comisario de la comunidad de Horcasitas ordenó detener y encerrar al periodista, porque difundió el video de un vivero del programa "Sembrando Vida".

De acuerdo con los reportes, el periodista mostró imágenes de un vivero que supuestamente había sido beneficiado con el programa; sin embargo, se encuentra abandonado, sin plantas, o semillas.

"Me subieron a una camioneta y me encerraron en la cárcel, y el comisario con la gente del pueblo está realizando una asamblea en donde se va a determinar el castigo que se me va a aplicar", dijo a medios en una entrevista telefónica.

La liberación del periodista ocurrió después de la mediación del director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.