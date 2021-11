Hallan irregularidades por más de 12 mil mdp en gobierno de Aureoles

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, evidenció irregularidades financieras detectadas en 10 dependencias de la administración del perredista Silvano Aureoles, que suman 12 mil 780 millones de pesos.

MÁS INFORMACIÓN Gobierno de Michoacán señala que Silvano Aureoles gastó más de mil millones de pesos en renta de aeronaves

“La administración saliente fue de excesos, de privilegios que nos tienen sufriendo y atendiendo una terrible resaca financiera. Es una de las herencias malditas que nos dejaron en el tema financiero” dijo.

La Contralora, Susana Marín, detalló que este adeudo está dispersado en la Coordinación General de Comunicación Social y las secretarías de Gobierno, Seguridad, Migrante, Desarrollo Social y Humano, de la Mujer e Igualdad Sustantiva, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Agroalimentario, Medio Ambiente, Cultura y Educación.

Un caso particular es la Secretaría de Salud, pues señaló que tiene 741 juicios laborales en curso, además de que no han detectado información suficiente debido a la falta de expedientes de obras, por lo que el adeudo no se puede cuantificar.

De las secretarías de las que sí hubo información, la de Educación es la que arrastra el adeudo más grande, ya que se deben seis mil 23 mdp divididos en pendientes ante el ISSSTE por la cotización de dos quincenas y prestaciones correspondientes al 2020. Precisó que la proyección de adeudos al cierre del 2021 será de cuatro mil 601 mdp.

Otra de las irregularidades señaladas como preocupante por parte de la funcionaria, fue que la Coordinación General de Comunicación Social quedó a deber 84 .71 mdp a proveedores y medios de comunicación con contratos que fueron firmados en mayo, cuando la veda electoral estaba vigente y la entidad atravesaba problemas de salud.

“Vamos a abatir ese sentimiento de que pueden hacer lo que quieran, al final de cuentas no pasa nada. No podemos seguir en ese estado de impunidad en cuanto a servidores públicos que no cumplen con sus atribuciones” sentenció la contralora.

El mandatario estatal señaló que antes de proceder, la Contraloría primero deberá concluir todos los hallazgos del gobierno saliente para resguardar el debido proceso y después mandarán a llamar a los funcionarios correspondientes para que aclaren la situación dentro de un plazo correspondiente.

Deudas por secretaría:

- Secretaría de Educación: $6, 023 mdp

- Secretaría de Gobierno: $11.7 mdp

- Coordinación General de Comunicación Social: $84.71 mdp, que se suman a un gasto de $290.4 mdp

- Secretaría de Seguridad Pública: 555 mdp

- Secretaría de Desarrollo Económico: $72.85 mdp

- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario: 79 mdp, respecto al cual señaló un fraude con el Seguro Catastrófico en el que sólo 132 mdp de los 240 mdp asignados fueron entregados a campesinos.

- Secretaría del Migrante: $144 mil 908 mdp

- Secretaría de Cultura: $10.5 mdp

- Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva: $3.81 mdp

- Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial: $635 mil pesos

“Lo que detectamos es que el gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base en arrendamientos; rentaban las patrullas, el C5, los cuarteles de la policía... (las rentas) eran cuatro o cinco veces más caras que el producto arrendado” agregó.

Respecto a la investigación publicada hoy, en la que se apunta que el gobierno de Silvano Aureoles contrató en 2017 a una empresa propiedad del empresario Víctor Álvarez Puga, el gobernador aseguró que también es un caso bajo investigación.

Precisó que este contrato fue firmado por 19 millones 500 mil dólares con los cuales se pagó un software de servicio de monitoreo y actualización constante de las direcciones de IP en todo el territorio del estado y la instalación de 12 terminales de monitoreo.

”Todo indica que es de espionaje… por supuesto que forma parte de las investigaciones que se realizan. No sabe a quién se espiaba y no creo que se sepa” dijo.

fgr